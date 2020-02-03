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Беларус подал в суд на МВД: здания милиции психологически давят на людей

03.02.2020 14:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Правозащитник Сергей Устинов подал в суд на МВД. До этого он обращался в ведомство, чтобы то сделало милицейские участки доброжелательными ко всем людям. По мнению Устинова, высокие заборы и колючая проволока оказывают на беларусов психологическое давление – и обычному человеку бывает страшно зайти в такое здание, чтобы поговорить о своих проблемах. Как пишет TUT.by, министерство в просьбе мужчины отказало. Так он захотел продолжить беседу уже в суде.

В ходе суда Сергей Устинов напоминал, что нынешний глава МВД – Юрий Караев – не раз говорил, мол, ведомство нужно лишать карательного имиджа. Внешний вид милицейских зданий, был уверен правозащитник, этому только мешает. «Как жертва насилия может зайти в здание за высоким забором с «колючкой», если оно больше напоминает колонию?» – спрашивал Устинов на суде. С его слов, атмосфера участков улучшится, если вокруг них поставить декоративные заборы с зелеными насаждениями и убрать с окон решетки.

Беларус призывал учесть похожий опыт Украины, где «полицейские пользуются доверием граждан». Однако МВД с инициативой Устинова не согласилось. Представители ведомства сочли, что территория и здания РУВД оборудованы по закону (нормы утверждены документами под грифом «для служебного пользования»).

«Сотрудники органов внутренних дел чувствуют себя в безопасности, когда территория ограждена. Мы работаем в особых условиях, где хранится большое количество оружия, техники, автотранспорта. Естественно, никто из сотрудников не хочет, чтобы это попало в руки незаконопослушных граждан. Вы говорите про опыт… Но почему не рассказываете об опыте Украины, где до сих пор порядка двух тысяч единиц оружия, согласно данным из интернета, находится в руках неизвестно кого? Оно было захвачено при нападении на ОВД. Вот вам и опыт ближнего зарубежья», – заявил в суде начальник отдела оперативного реагирования МВД Павел Ялковский.

На вопрос Сергея Устинова, обращался ли Ялковский в Украину напрямую или только читал информацию в итернете, сотрудник МВД ответил: «Не считаю нужным [обращаться]». А минский суд жалобу правозащитника удовлетворять не стал.

 
 
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Правозащитник Сергей Устинов подал в суд на МВД. До этого он обращался в ведомство, чтобы то сделало милицейские участки доброжелательными ко всем людям. По мнению...
 
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