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Оплаты проезда банковской картой не будет: идею забраковал Минсктранс
Источник материала: Myfin
Более полугода в трамвае № 6 Минска проезд можно было оплатить бесконтактной банковской картой. Систему тестировали и планировали распространить на весь наземный транспорт.
В декабре «Минсктранс» раскритиковал оплату проезда бесконтактными картами. Основное недовольство транспортников вызывало отложенное списывание платежей: у них не сходились цифры по числу пассажиров, которые воспользовались услугой.
В выходные в соцсетях появилась информация, что оплату банковской картой в наземном транспорте отменят уже 4 февраля. Однако это случится позже - примерно через неделю.
- Мы уведомили банк, что расторгаем с ними договор по эксплуатации системы, - подтвердил TUT.BY заместитель главного инженера «Минсктранса» Михаил Слодинский. - Но точной даты отмены теста пока нет. Об этом отдельно сообщим пассажирам.
А вот в метро система оплаты проезда банковскими картами прижилась - там она работает еще с июня 2018 года.
Источник: Myfin.by
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Оплату проезда бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте Минска отменят. Эту информацию подтвердили в Минсктрансе , пишет finance.tut.by.
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