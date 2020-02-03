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Рейтинг WTA. Саснович выпала из топ-100, Соболенко – 13-я, Азаренко – 53-я

03.02.2020 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам Australian Open чемпионка турнира София Кенин дебютировала в топ-10, победительница 2019 года Наоми Осака опустилась с четвертой позиции на 10-ю, а белоруска Александра Саснович выпала из топ-100.

WTA Tour Singles Rankings


Положение на 3 февраля 2020
 
 
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По итогам Australian Open чемпионка турнира София Кенин дебютировала в топ-10, победительница 2019 года Наоми Осака опустилась с четвертой позиции на 10-ю, а белоруска...
 
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