|
Рейтинг WTA. Саснович выпала из топ-100, Соболенко – 13-я, Азаренко – 53-я
Источник материала: Партизан
По итогам Australian Open чемпионка турнира София Кенин дебютировала в топ-10, победительница 2019 года Наоми Осака опустилась с четвертой позиции на 10-ю, а белоруска Александра Саснович выпала из топ-100.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 3 февраля 2020
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам Australian Open чемпионка турнира София Кенин дебютировала в топ-10, победительница 2019 года Наоми Осака опустилась с четвертой позиции на 10-ю, а белоруска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)