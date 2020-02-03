Как прошли встречи Андрея Янчевского с трудовыми коллективами

Источник материала: Слуцк Город





Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский провёл встречи с трудовыми коллективами районной центральной библиотеки и ВВЗ «Колос» ОАО «ДОРОРС». Работники рассказали, какие проблемы города и района их волнуют. Об этом сообщает Слуцкий край в печатном номере.

Сотрудники библиотеки спрашивали, возможно ли в Слуцке сделать пешеходную улицу, велодорожки и подумать над развитие туризма. Также их волновал вопрос о транспортном сообщении на улице Зелёная, благоустройство 3-го переулка Урицкого и увеличение количества контейнеров для раздельного сбора мусора.

Андрей Янчевский ответил на некоторые вопросы. К примеру, он обещал подумать над созданием пешеходной улицы. А что касается туризма - в Слуцке есть что показать, и план по развитию в этой сфере будет разрабатываться.

Он отметил, что по улице Зелёная уже обустроили велодорожку, а ЖКХ проводит работы по занижению бордюров. Так здесь установлены новые остановочные пункты и идёт расширение микрорайона.

Работники ВВЗ «Колос» затронули тему благоустройства в агрогородке Лядно по улице Молодёжная - после газификации и других работ здесь нет асфальтного покрытия, а грейдирование проводят редко.

Также сельчане подняли проблему протекающей кровли в домах, находящихся на балансе хозяйства деревни Новые Рачковичи. Заместитель директора ГП «Совхоз «Рачковичи» Ольга Красуцкая пояснила, что работы по ремонту проведут уже этой весной.

Люди рассказали, что в деревне есть остановочный пункт с лавочкой, но нет навеса, что очень неудобно в непогоду. Также их волнуют жилищные вопросы.

Подняли проблему режима работы отделения банка, которое открывается всего один раз в неделю. А безналичный расчёт по карте в местном магазине в обеденное время практически невозможен.

Как пояснила председатель Рачковичского сельисполкома, Наталья Хотенко, платежи через систему интернет-банкинга не проходят из-за слабой скорости интернета. Но по этому вопросу предложила обратиться с заявлением в сельисполком.

Работников волновало медицинское обслуживание в сельской больнице, а точнее, возможен ли там приём узкого специалиста. Главврач Слуцкой центральной районной больницы, Олег Леснков, пообещал рассмотреть варианты решения вопроса.

Во время встречи по некоторым вопросам даны разъяснения, остальные взяты на контроль.

По материалам Слуцкий край

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