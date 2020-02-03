«Нищебродам просьба не беспокоить. Ищу топ-менеджера с квартирой в центре». Женщины высмеяли мужчин в Тиндере

Источник материала: Tut.by

Стилист-имиджмейкер Янина Цыбульская выложила пост , который всколыхнул волну обсуждений и мужского негодования. Дело в том, что Янина и ее знакомые запустили флешмоб, где женщины показали, как со стороны выглядят мужчины в Тиндере. Предупреждаем: это смешно. И, судя по комментариям мужчин, обидно.

— На канале (телеграм-канале — Прим. редакции) про личное, среди прочего, у меня есть рубрика со скринами из тиндера, натолкнувшая давеча наш бабский чат на обсуждение, почему мужчины выкатывая список пожеланий к партнерше, себя презентуют с такого, мягко говоря, неудачного ракурса. Во всех отношениях, — пишет Янина. — Таким образом случайно запустили флешмоб #tinderlikeamen с симметрией объявлений, не переставая восхищаться уверенностью в себе постсоветских мужчин. Тут корячишься, выбираешь хорошие картинки, кто-то и фотосессии организовывает.

Пишешь там, как-то себя хочешь показать с лучшей стороны… Мужик — нашел кнопку фронталки — нажал… Все.























































