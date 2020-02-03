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«Нищебродам просьба не беспокоить. Ищу топ-менеджера с квартирой в центре». Женщины высмеяли мужчин в Тиндере
Источник материала: Tut.by
Стилист-имиджмейкер Янина Цыбульская выложила
— На канале (телеграм-канале — Прим. редакции) про личное, среди прочего, у меня есть рубрика со скринами из тиндера, натолкнувшая давеча наш бабский чат на обсуждение, почему мужчины выкатывая список пожеланий к партнерше, себя презентуют с такого, мягко говоря, неудачного ракурса. Во всех отношениях, — пишет Янина. — Таким образом случайно запустили флешмоб
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«Нищебродам просьба не беспокоить. Ищу топ-менеджера с квартирой в центре». Женщины высмеяли мужчин в Тиндере
Стилист-имиджмейкер Янина Цыбульская выложила пост, который всколыхнул волну обсуждений и мужского негодования. Дело в том, что Янина и ее знакомые запустили...
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