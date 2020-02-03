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Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поэтический автобус, зарубежная литература в переводе на белорусский и автограф-сессий. Полтысячи мероприятий пройдут во время 27-й Международной книжной выставки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои новации в обложке читателям представят мастера книжного дела из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве почетного гостя выступит Россия, центральным же экспонентом вернисажа станут США. Каждый посетитель сможет абсолютно бесплатно попробовать себя в роли чтеца аудиокниги, познакомиться с печатными традициями разных стран и, конечно, приобрести экземпляр любимого бестселлера.
На встречу с белорусским читателем из России приедут Яна Вагнер, Александра Маринина, Татьяна Устинова. Своими секретами успеха поделится и популярный американский писатель Дуглас Мак.
Андрей Гельмиза, генеральный директор Генеральной дирекции международных выставок и ярмарок (Россия):
Впервые в истории проекта организаторы прекратили принимать заявки экспонентов на неделю раньше обычного. Книжный ажиотаж обещает привлечь более 60 тысяч посетителей. Их к месту назначения по проспекту Победителей доставит маршрутный поэтический автобус.
Выставочной площадкой форум не ограничится. С 5 по 9 февраля в кинотеатрах столицы покажут фильмы по произведениям белорусских авторов, а в театрах пройдут спектакли по книжной тематике.
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Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске
Новости Беларуси. Поэтический автобус, зарубежная литература в переводе на белорусский и автограф-сессий. Полтысячи мероприятий пройдут во время 27-й...
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