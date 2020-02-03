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Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

03.02.2020 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поэтический автобус, зарубежная литература в переводе на белорусский и автограф-сессий. Полтысячи мероприятий пройдут во время 27-й Международной книжной выставки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

Свои новации в обложке читателям представят мастера книжного дела из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве почетного гостя выступит Россия, центральным же экспонентом вернисажа станут США. Каждый посетитель сможет абсолютно бесплатно попробовать себя в роли чтеца аудиокниги, познакомиться с печатными традициями разных стран и, конечно, приобрести экземпляр любимого бестселлера.

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

Безумоўным лідэрам з’яўляецца Наталля Батракова. Аляксандр Карлюкевіч пра Мінскую міжнародную кніжную выставу-2020 і попыт на беларускую літаратуру

На встречу с белорусским читателем из России приедут Яна Вагнер, Александра Маринина, Татьяна Устинова. Своими секретами успеха поделится и популярный американский писатель Дуглас Мак. 

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске


Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Кнігі мы разглядаем у кантэксце тых сацыяльных, палітычных, грамадскіх падзей, якія выяўляюць нашу краіну ў свеце. «Беларусь  адкрытая кніга». Мы вялікую ўвагу надаём тым выданням, якія сёння паказваюць праз дакументальны характар аповяду нашу краіну, яе прывабнасць, яе адметнасць. Гэта будзе відаць і па літаратуры на героіка-патрыятычную праблематыку, прысвечаную 75-годдзю Вялікай Перамогі; і будзе відаць па краіназнаўчай літаратуры.

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

Андрей Гельмиза, генеральный директор Генеральной дирекции международных выставок и ярмарок (Россия):
Очень много белорусских авторов, которые издаются в России, это важно. Потому что у нас общая культура. Для нас самое интересное это как раз взаимодействие. Большинство мероприятий – это диалоги, т.е. мы находимся в диалоге с белорусской культурой, с белорусскими авторами, с белорусскими издателями.

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

Впервые в истории проекта организаторы прекратили принимать заявки экспонентов на неделю раньше обычного. Книжный ажиотаж обещает привлечь более 60 тысяч посетителей. Их к месту назначения по проспекту Победителей доставит маршрутный поэтический автобус. 

Выставочной площадкой форум не ограничится. С 5 по 9 февраля в кинотеатрах столицы покажут фильмы по произведениям белорусских авторов, а в театрах пройдут спектакли по книжной тематике.

Люди в материале: Александр Карлюкевич, Андрей Гельмиза
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Поэтический автобус, зарубежная литература в переводе на белорусский и автограф-сессий. Полтысячи мероприятий пройдут во время 27-й...
 
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