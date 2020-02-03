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Такого вы точно не видели: в океане сняли на видео «перекатывающуюся» стаю рыб
Источник материала: Tut.by
У побережья Бали дайверам удалось снять на видео очень необычную стаю рыб: десятки особей собрались в плотное скопление и буквально «катились» по морскому дну! Это полосатые угрехвостые сомы, и такое поведение имеет свой смысл. Посмотрите, зачем рыбы это делают!
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