Такого вы точно не видели: в океане сняли на видео «перекатывающуюся» стаю рыб

Источник материала: Tut.by

У побережья Бали дайверам удалось снять на видео очень необычную стаю рыб: десятки особей собрались в плотное скопление и буквально «катились» по морскому дну! Это полосатые угрехвостые сомы, и такое поведение имеет свой смысл. Посмотрите, зачем рыбы это делают!