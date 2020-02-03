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В Столинском районе несовершеннолетний бесправник совершил наезд на школьников
03.02.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла второго февраля около 20:45 часов в агрогородке Ольшаны.
По предварительной информации: 16-летний местный житель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2109», не имея права управления транспортными средствами, двигался по улице Советской. Напротив дома №36, водитель совершил наезд на двоих 16-летних пешеходов, двигавшихся в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.
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Дорожная авария произошла второго февраля около 20:45 часов в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации: 16-летний местный житель, управляя автомобилем...
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