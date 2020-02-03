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В Столинском районе несовершеннолетний бесправник совершил наезд на школьников

03.02.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла второго февраля около 20:45 часов в агрогородке Ольшаны.

В Столинском районе несовершеннолетний бесправник совершил наезд на школьников

По предварительной информации: 16-летний местный житель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2109», не имея права управления транспортными средствами, двигался по улице Советской. Напротив дома №36, водитель совершил наезд на двоих 16-летних пешеходов, двигавшихся в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.
В результате ДТП школьники с травмами госпитализированы. Водитель трезв. «ВАЗ» эксплуатировался без регистрационных знаков и «страховки». Проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание на недопустимость управления транспортными средствами, не имея соответственно права управления. Помимо штрафа или административного ареста, от такого поступка должно останавливать осознание, что, не имея специальных знаний и навыков, полученных во время учебы в автошколе и подтвержденных на экзаменах, вы не сможете грамотно управлять транспортным средством, тем самым ставя под угрозу как свою жизнь, так и жизнь других людей.

С начала 2020 года это четвёртое ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пять детей получили травмы.

 
 
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  Дорожная авария произошла второго февраля около 20:45 часов в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации: 16-летний местный житель, управляя автомобилем...
 
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