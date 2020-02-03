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Турки получили первую в мире подлодку с уникальной противоторпедной защитой

03.02.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, Турция становится пионером в системах противоторпедной защиты подводных лодок. 30 января на Босфоре была замечена субмарина, на которой заметили необычное оборудование. Внешне оно напоминает 12 белых кругов чуть выше ватерлинии. По-видимому, это разработанная усилиями турецких ученых система защиты от торпед «Заргана», пишет Forbes.

Судя по всему, лодка с турецким флагом — это TCG Anafartalar S356 класса Preveze. Такие субмарины были спроектированы немецкими инженерами и строятся в Турции. На подводные корабли планируется устанавливать турецкое оборудование — видимо, в числе прочих усовершенствований есть и «Заргана».

Эта система противодействия была разработана, чтобы защитить субмарины от торпед. В случае опасности попадания под торпедный залп «Заргана» использует комбинацию «глушителей» и «рецепторов». Последние представляют собой небольшие подводные объекты, имитирующие акустические характеристики подлодки — они могут ввести торпеду в заблуждение, заставив ударить по обманным целям. А глушители издают звуки, заглушающие рабочие частоты большинства акустических самонаводящихся торпед.

Сегодня Турция активно продвигает свои противоторпедные системы на экспорт. В частности, известно, что «Заргана» будет установлена на индонезийских и пакистанских подводных лодках.

 
 
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Новая система будет продвигаться также и на экспорт.
 
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