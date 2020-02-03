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Как изнутри будет меняться человек, который часто выпивает

03.02.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психиатр-нарколог Минского городского наркологического диспансера Андрей Абрамович рассказывает, как меняется организм человека, который регулярно употребляет спиртное.

Фото: из личного архива

— Спрогнозировать, что будет происходить с человеком через пять, семь, десять лет злоупотребления алкоголем, практически невозможно. Во-первых, все зависит от доз и качества алкоголя (одно дело, условно, пить вино, и совсем другое — покупать некий «напиток» за три рубля и даже не закусывать). Во-вторых, каждый организм реагирует на спиртное индивидуально: кто-то может «напить» цирроз печени за два года регулярного употребления, а кто-то — не знать проблем всю жизнь.

Все изменения связаны с генетикой человека, его возрастом (чем раньше человек начинает пить, тем скорее спивается). По-разному алкоголь будет действовать на мужчин и женщин: вторые быстрее заработают цирроз, так как они сложнее переносят алкоголь из-за своего гормонального фона, более подвержены эмоциональным всплескам.

Как алкоголь действует на организм

Алкоголь легко всасывается, быстро проникает в центральную нервную систему, головной мозг. Он оказывает действие на нейроны головного мозга, которые погибают без восстановления. В результате такой массовой гибели клеток происходят когнитивные нарушения — снижение памяти, умственной работоспособности.

Изменения касаются и сердечно-сосудистой системы. Алкоголь снижает тонус сосудов, расширяет их. У человека, который злоупотребляет, учащается пульс, возникает гипертензия, накапливается жир в сердце, случаются перепады давления. Это грозит миокардитом, инфарктом или аритмией.

Раздражающее действие алкоголь будет оказывать и на желудочно-кишечный тракт: попадание спиртного в организм вызывает воспаление слизистой, дисбактериоз, нарушение выработки ферментов — отсюда гастрит, колит, язва.

Утилизацией этанола и его метаболитов — яда для организма — занимается печень. Этот орган очень чувствителен к этанолу. Злоупотребление ведет к нарушению работы печени, результатом этого может стать гепатит, фиброз и в конечном итоге — цирроз. Надо понимать, что печень даже если и восстанавливается, то только частично.

Алкоголь пагубно действует на легкие, повреждая их ткань. Это связано с тем, что этот орган помогает выводить алкоголь из организма. У пьющего человека появляется кашель, мокрота. Почки выводят алкоголь и продукты его распада вместе с мочой. Но вместе со спиртным из организма «вымываются» и полезные минеральные и органические вещества.

Алкоголь может действовать одновременно на все органы или атаковать лишь некоторые. Человек должен понимать, что отсутствие боли не показатель того, что все в порядке, в организме могут происходить невидимые изменения, которые проявятся в самый неожиданный момент. Поэтому лучше беречь себя и не злоупотреблять тем, что разрушает вас изнутри.

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Теги: Минск
 
 
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Психиатр-нарколог Минского городского наркологического диспансера Андрей Абрамович рассказывает, как меняется организм человека, который постоянно выпивает.
 
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