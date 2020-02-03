«Исламское государство» взяло на себя ответственность теракт в Лондоне

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Ответственность за теракт в Лондоне взяло на себя «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают западные СМИ.





Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне

При этом никаких доказательств ИГИЛ пока не предоставил.