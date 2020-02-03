|
«Исламское государство» взяло на себя ответственность теракт в Лондоне
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Ответственность за теракт в Лондоне взяло на себя «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают западные СМИ.
При этом никаких доказательств ИГИЛ пока не предоставил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Ответственность за теракт в Лондоне взяло на себя «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)