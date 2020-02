Удаленного футболиста вернули после просмотра VAR, но через 16 секунд он снова получил красную карточку

Источник материала: Tut.by

Выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании за «Фуэнлабраду» полузащитник Кристобаль Маркес умудрился дважды за три минуты получить от судьи красную карточку.

На 68-й минуте матча с «Жироной» судья удалил Маркеса за фол, показав ему вторую желтую карточку. Партнеры полузащитника по команде убедили рефери посмотреть повтор, который показал, что Кристобаль был удален по ошибке.

Ушедшего в подтрибунное помещение Маркеса вернули на поле, но уже через 16 секунд он вновь был удален за потасовку с игроком соперника. На этот раз уже окончательно.

Fuenlabrada's Cristobal Marquez is the first player ever to be sent off twice in three minutes!



Video of the incident! pic.twitter.com/ihf7oXEPEy