«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заводском районе сотрудники правопорядка провели профилактические рейды по адресам, где живут семьи из разряда неблагополучных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В рамках специальной комплексной операции «Правопорядок» правоохранители посетили несколько десятков граждан, большинстве своем ранее неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений.





Александр Парфинович, инспектор уголовной исполнительной инспекции Заводского РУВД:

Наша задача – проверка лиц, состоящих на учете, за которыми может быть установлен превентивный надзор. Проводится не реже одного раза в три месяца для профилактического наблюдения.





Всего в Заводском районе более 700 граждан, состоящих на учете. Как показывает практика, такие проверки на пользу: неблагополучных семей становится меньше, большинство лиц трудоустраиваются.