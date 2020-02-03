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«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете

03.02.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заводском районе сотрудники правопорядка провели профилактические рейды по адресам, где живут семьи из разряда неблагополучных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете

В рамках специальной комплексной операции «Правопорядок» правоохранители посетили несколько десятков граждан, большинстве своем ранее неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений.

«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете

Александр Парфинович, инспектор уголовной исполнительной инспекции Заводского РУВД:
Наша задача – проверка лиц, состоящих на учете, за которыми может быть установлен превентивный надзор. Проводится не реже одного раза в три месяца для профилактического наблюдения.

«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете

Всего в Заводском районе более 700 граждан, состоящих на учете. Как показывает практика, такие проверки на пользу: неблагополучных семей становится меньше, большинство лиц трудоустраиваются.

Люди в материале: Александр Парфинович
 
 
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Новости Беларуси. В Заводском районе сотрудники правопорядка провели профилактические рейды по адресам, где живут семьи из разряда неблагополучных, сообщили в...
 
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