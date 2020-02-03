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«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заводском районе сотрудники правопорядка провели профилактические рейды по адресам, где живут семьи из разряда неблагополучных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В рамках специальной комплексной операции «Правопорядок» правоохранители посетили несколько десятков граждан, большинстве своем ранее неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений.
Александр Парфинович, инспектор уголовной исполнительной инспекции Заводского РУВД:
Всего в Заводском районе более 700 граждан, состоящих на учете. Как показывает практика, такие проверки на пользу: неблагополучных семей становится меньше, большинство лиц трудоустраиваются.
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Новости Беларуси. В Заводском районе сотрудники правопорядка провели профилактические рейды по адресам, где живут семьи из разряда неблагополучных, сообщили в...
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