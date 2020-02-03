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Пройдут «прямые телефонные линии» и прием граждан

03.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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5 февраля, с 11.00 до 12.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. № 313) выездной прием граждан и представителей юридических лиц проведет начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Минского областного исполнительного комитета Александр Дмитриевич ЯХНОВЕЦ. Предварительная запись по тел.: 5-91-94, 5-94-49.

 

6 февраля, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника управления — начальником отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной Мухлыниной по вопросу изменения подхода к предоставлению досрочной пенсии отдельным категориям работников, занятых на работах с особыми условиями труда (Указ № 15). Телефон «прямой линии» —   5-90-82.

 

8 февраля, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60 проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович.

 


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5 февраля, с 11.00 до 12.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. № 313) выездной прием граждан и представителей юридических
 
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