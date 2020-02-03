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Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Литва настроены продолжать диалог, несмотря на некоторые политические разногласия. Это подтверждают обе стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отношения между Минском и Вильнюсом обсуждают 3 февраля на уровне глав внешнеполитических ведомств. Линас Линкявичюс – с рабочим визитом в Беларуси.
Своего коллегу Владимир Макей встретил в агрогородке Рымдюны. Это место выбрано не случайно. Его можно считать образцовым примером добрососедства.
Здесь и в соседних Гервятах проживает более тысячи представителей литовской диаспоры, работают детский сад и школа с литовским языком обучения. Все это показали зарубежному гостю. Министры также пообщались с представителями диаспоры.
Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Главы ведомств также побывали в Троицком костёле в Гервятах. На 4 февраля запланированы официальные переговоры министров. Встреча пройдет в Минске. После этого ожидается совместное заявление для СМИ.
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Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях
Новости Беларуси. Беларусь и Литва настроены продолжать диалог, несмотря на некоторые политические разногласия. Это подтверждают обе стороны, сообщили в...
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