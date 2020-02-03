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Apple Pay работает уже больше двух месяцев. Банки рассказали, сколько карточек подключили к сервису

03.02.2020 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже больше двух месяцев работает платежный сервис Apple Pay. Напомним, к этой технологии 19 ноября 2019 года подключился БПС-Сбербанк, а в начале декабря — еще несколько банков. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у банков, сколько клиентов уже подключилось к платежному сервису.


В Беларусбанке рассказали, что к Apple Pay подключили уже около 50 тысяч устройств. «Лидирующие позиции по числу подключенных устройств занимают Минск, Минская, Витебская и Гомельская области», — сообщили в Беларусбанке.

В Приорбанке количество привязанных к сервису Apple Pay карточек превысило 50 тысяч. При этом почти 27 тысяч клиентов активно совершают операции с помощью сервиса, уточнили в банке.

В МТБанк число подключенных карточек превысило 22,6 тысячи, а клиентов — 20 тысяч (у некоторых по несколько привязанных к сервису карточек).

Напомним, технология Apple Pay заработала в Беларуси 19 ноября. На тот момент она была доступна в БПС-Сбербанке. За первые две недели к платежному сервису подключилось более 15 тысяч клиентов банка.

«На данный момент к сервис использует несколько десятков тысяч наших клиентов, при этом количество токенизированных карт превышает количество клиентов, которые выпускают дополнительные карточки для членов семей, — рассказала в БПС-Сбербанке. — По числу пользователей лидирует Минск — их здесь чуть больше. На втором месте Гомельская область с долей в 15% пользователей. Около 10% — в Минской области. Практически равные доли среди оставшихся областей с количеством пользователей около 5% отметки».

О том, как подключиться к платежному сервису Apple Pay, читайте в нашем материале.

С 15 ноября 2017 года в Беларуси работает аналогичный платежный сервис Samsung Pay.

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался у банков, сколько клиентов уже подключилось к платежному сервису Apple Pay.
 
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