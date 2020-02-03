В Столбцовском районе пьяный бесправник на самодельном тракторе врезался в дерево

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый тракторист врезался в дерево в Столбцовском районе, он в реанимации. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось 1 февраля, около 23.05, вблизи деревни Деревная. Установлено, что 53-летний мужчина ехал на самодельном тракторе, не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство врезалось в дерево.

В результате ДТП тракторист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию.

В ГАИ отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления (в/у никогда не получал).