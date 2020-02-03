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В Минске на переходе Nissan сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе в столице,
Авария произошла днем 3 февраля на улице Уборевича. По предварительной информации, 40-летний водитель Nissan ехал со стороны улицы Чижевских в направлении улицы Ташкентской во 2 полосе и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 62-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Авария произошла днем 3 февраля на улице Уборевича.
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