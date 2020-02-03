Швейцарская газета: зачем хитрый председатель колхоза обхаживает США?









Пауль Флюкигер (Paul Flückiger) Минск попал в патовую ситуацию: Лукашенко надеялся на обширную экономическую помощь со стороны России, а она вместо этого перекрыла нефтяной вентиль. Но бывший председатель колхоза Лукашенко — хороший тактик. Теперь он делает вид, что хочет наладить отношения с США, пишет(Paul Flückiger)





«Мы хотим, чтобы Беларусь была независимой, стабильной и процветающей страной», — сказал Майк Помпео (Mike Pompeo) в минувшее воскресенье в Минске. При этом она не должна делать выбор в пользу Запада или Востока, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Трампа — американский гость наивысшего ранга, посетивший Минск с 1991 года.





Помпео приехал, поскольку белорусский суверенитет подвергается все большей опасности. Беларусь после победы на выборах ностальгирующего по СССР Александра Лукашенко четверть века назад попадает во все большую политическую и экономическую зависимость от России.





В то же время с США у Минска вот уже более десяти лет практически не было дипломатических отношений. Они прервались после того, как Вашингтон ввел против Минска санкции после кровавого подавления протестов против результатов выборов 2010 года.





США могли бы поставлять всю необходимую Беларуси нефть по конкурентным ценам





После встречи с Лукашенко Помпео дал понять, что санкции в скором времени могут и отменить. Для этого, однако, необходим прогресс в таких областях, как демократизация, права человека, усиление гражданского общества и свободы слова, добавил он после встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. При этом США, несмотря на санкции, могли бы взять на себя поставки нефти в Беларусь по конкурентным ценам.





Дело в том, что в новогоднюю ночь Россия неожиданно перекрыла нефтяной вентиль для своего многолетнего союзника. Минску пришлось в срочном порядке искать новых поставщиков.





«Я не подпишу ни один документ, если он уничтожит суверенитет Беларуси, — пообещал Лукашенко своим согражданам. — Напротив, мы во что бы то ни стало будем еще больше укреплять нашу независимость».





Впрочем, Минск попал в патовую ситуацию: ведь Лукашенко надеялся благодаря новым экономическим соглашениям с Москвой восстановить обширную экономическую помощь со стороны России.





Россия годами великодушно предоставляла Лукашенко кредиты и обеспечивала Беларусь нефтью и газом по ценам ниже рыночных. Это давало Лукашенко возможность поддерживать в стране почти советскую модель государственного капитализма и одаривать население социальными благами.









Ультиматум Кремля





В конце 2019 года планировалось, что Лукашенко и Путин подпишут порядка десяти договоров, которые, наконец, превратят в политическую реальность существующее пока только на бумаге союзное государство России и Беларуси. Но этого не произошло. Были подписаны лишь пара второстепенных соглашений. В 1999 году Беларусь обязалась развивать все более тесное партнерство с Россией.





В конце 2018 года Кремль поставил Лукашенко ультиматум: если до конца 2019 года "союзное государство" не будет создано в реальности, Россия перестанет оказывать Беларуси экономическую помощь. Впрочем, этого Москва не может себе позволить, не желая терять Беларусь как партнера (пусть даже и проблематичного).





Бывший председатель колхоза Лукашенко, будучи хорошим тактиком, в преддверии визита Помпео продемонстрировал Кремлю свою самостоятельность. Автократ неожиданно отправил в отставку министра обороны и главу Генерального штаба и запланировал армейские учения на границе как с Россией, так и с Польшей (читай с НАТО).





Прежде он предварительно согласовывал подобные действия с Москвой.