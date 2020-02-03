Китайская Changan анонсировала обновленный кроссовер CS75 для рынка ТС

Источник материала: Tut.by

В Беларуси этот автомобиль должен был появиться еще в 2018 году, однако в итоге обновленный вариант «паркетника» Changan CS75 задержался без малого на полтора года. Накануне в российском офисе компании сообщили, что новинку презентуют в феврале.





От нынешней версии CS75 рестайлинговая версия отличается в первую очередь иным оформлением передка с более крупной и агрессивной решеткой радиатора, новыми задними фонарями, соединенных красной полоской и 18-дюймовыми колесными дисками. Полностью перекроен интерьер, а из оснащения заявлены мультимедиасистема с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, комплекс электронных помощников, «умный» ключ с функциями дистанционного запуска двигателя и камера заднего вида с динамической разметкой.





Объем багажника кроссовера варьируется от 520 до 1490 л со сложенными задними сиденьями. На рынке ТС обновленный CS75 будет предлагаться с прежним силовым агрегатом — 1,8-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Будут в гамме и версии с подключаемым полным приводом разработки американской компании Borg Warner.

В России широкой публике обновленный CS75 покажут 16 февраля. Нынешний вариант кроссовера в Беларуси предлагается от 43 970 рублей. Отметим также, что в Китае тем временем дебютировал CS75 второго поколения , обозначаемый приставкой Plus.