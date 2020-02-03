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«После ДТП оказался в инвалидной коляске, а теперь продаю машины из США». Крутой поворот в карьере

03.02.2020 17:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Артем Найден из города Березовка начал работать с 16 лет — помогал маме продавать одежду и обувь. Сейчас он занимается продажей спортивных машин из США. Но между этими событиями в жизни парня было много крутых перемен. Прием историй на конкурс «Крутой поворот в карьере» завершен, но мы продолжаем публиковать самые интересные рассказы читателей. Победитель конкурса станет известен 20 февраля, а 17 февраля начнется голосование за лучшую историю.


Фото автора конкурсной истории

— Я самостоятельно стал ездить за товаром в другие страны, — вспоминает Артем. — Так я проводил свои школьные каникулы, постепенно став уделять все свое свободное время этому делу.

Спустя время, в 20 лет, у меня появилось свое место на мини-рынке. Первоначально это было 20 квадратных метров, а к 24 годам площадь моей торговли составляла 60 квадратных метров. Но, так как стали повышать арендную и коммунальную платы, я переехал в помещение, значительно большее по размеру и с хорошими условиями для торговли. Мой бизнес стал расти в гору! Я мог позволить себе многое: дорогие машины, отдыхи, крутые мотоциклы, но в 28 лет я попал в аварию. Мне всегда хотелось быть первым! Я обгонял всех, не думая о последствиях.

Все уже опубликованные истории конкурса «Крутой поворот в карьере» можно найти здесь


Фото автора конкурсной истории

В ту ночь, ехав на огромной скорости, я не сумел войти в поворот, и моя жизнь полностью перевернулась. Долгое лечение, реабилитации и восстановление. И страх: как теперь меня воспримут окружающие? Ведь все привыкли видеть меня красивым, успешным, а теперь я кто? Инвалид на коляске! Торговля шла на спад. Я продал свою Chevrolet Camaro, купил бус и стал заниматься грузоперевозками. Я научился банальной, для здорового человека, вещи — залазить в бус. Для меня это было огромным испытанием!

Постепенно стал расширять свой магазин, добавляя в него новый ассортимент. Торгуя до травмы исключительно мужскими вещами, я стал добавлять и женские. В продаже все шло хорошо, и я открыл для себя новый бизнес: продажа спортивных автомобилей. Я покупаю их на аукционах США, пригоняю, ремонтирую, а после — продаю.


Фото автора конкурсной истории

Я с уверенностью могу сказать, автомобили — мое главное увлечение! Ими я готов заниматься все свободное время. Я всегда стараюсь добиваться своих целей, несмотря на травму. Хочу сказать всем: не бойтесь идти вперед. Верьте в свою мечту и боритесь до конца!

Моя мечта и мечта моей любимой девушки — это ребенок и возможность заработать деньги на операцию для восстановления.

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Прием историй на конкурс «Крутой поворот в карьере» завершен, но мы продолжаем публиковать самые интересные рассказы читателей.
 
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