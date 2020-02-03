Наконец похолодает: на неделе в Беларуси ожидается до -12°С

Источник материала: Ежедневник





Белорусские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и предупредили жителей страны о предстоящем похолодании.

6 февраля, в четверг, в стране станет ощутимо прохладнее. Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, сообщается на сайте pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории ркспублики прогнозируются кратковременный снег, слабая метель, днем в западных районах страны осадки (мокрый снег, дождь).

Температура воздуха ночью составит -2..-9°С, по востоку холоднее – при прояснениях до -12°С, днем -3..+3°С.