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Наконец похолодает: на неделе в Беларуси ожидается до -12°С

03.02.2020 17:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Наконец похолодает: на неделе в Беларуси ожидается до -12°С

Белорусские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и предупредили жителей страны о предстоящем похолодании.

6 февраля, в четверг, в стране станет ощутимо прохладнее. Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, сообщается на сайте pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории ркспублики прогнозируются кратковременный снег, слабая метель, днем в западных районах страны осадки (мокрый снег, дождь).

Температура воздуха ночью составит -2..-9°С, по востоку холоднее – при прояснениях до -12°С, днем -3..+3°С.

 
 
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Белорусские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и предупредили жителей страны о предстоящем похолодании.
 
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