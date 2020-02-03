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"Минсктранс" решил на нас заработать! Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления от остановки

03.02.2020 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пассажирам в столичном транспорте не дадут опомниться: зашел, не успел за считанные секунды оплатить проезд - плати штраф! И никого не волнует, что у тебя есть "проездной" и ты просто не успел его достать...

"Минсктранс" решил на нас заработать! Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления от остановки
Столичные транспортники в ближайшее время планируют внедрить нововведение: система оплаты проезда в городском транспорте будет блокироваться через примерно 15 секунд после отъезда от остановки, сообщили агентству «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

— Точная дата новшества пока не определена. Его цель — сделать так, чтобы пассажиры оплачивали проезд вовремя, а не высматривали контролеров из салона, — прокомментировал заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик. — В правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что проезд должен быть оплачен до начала поездки. От посадки до закрытия дверей и объявления, что они закрываются, времени проходит достаточно. 

Что касается ситуаций, когда пассажиры хотят купить талон у водителя, то он, пока не продаст квиток, не должен блокировать систему. Реализовывать талоны водители обязаны только на остановках. Но лучше все-таки позаботиться о покупке проездных и талонов заранее.

Директор филиала «Агентство «Минсктранс» Сергей Ласицкий добавил:

— Со своей стороны перед введением новшества мы проведем серьезный инструктаж контролеров, чтобы постараться избежать конфликтных ситуаций.
 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирам в столичном транспорте не дадут опомниться: зашел, не успел за считанные секунды оплатить проезд - плати штраф! И никого не волнует, что у тебя есть...
 
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