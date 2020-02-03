"Минсктранс" решил на нас заработать! Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления от остановки

Минск-Новости » в «Минсктрансе». Столичные транспортники в ближайшее время планируют внедрить нововведение: система оплаты проезда в городском транспорте будет блокироваться через примерно 15 секунд после отъезда от остановки, сообщили агентству «» в «Минсктрансе».





— Точная дата новшества пока не определена. Его цель — сделать так, чтобы пассажиры оплачивали проезд вовремя, а не высматривали контролеров из салона, — прокомментировал заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик. — В правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что проезд должен быть оплачен до начала поездки. От посадки до закрытия дверей и объявления, что они закрываются, времени проходит достаточно.





Что касается ситуаций, когда пассажиры хотят купить талон у водителя, то он, пока не продаст квиток, не должен блокировать систему. Реализовывать талоны водители обязаны только на остановках. Но лучше все-таки позаботиться о покупке проездных и талонов заранее.





Директор филиала «Агентство «Минсктранс» Сергей Ласицкий добавил:





— Со своей стороны перед введением новшества мы проведем серьезный инструктаж контролеров, чтобы постараться избежать конфликтных ситуаций.