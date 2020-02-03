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В Бобруйске обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 2 февраля в Бобруйске была обнаружена женщина без признаков жизни.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Накануне случившегося женщина находилась в гостях у 44-летнего мужчины, он задержан в качестве подозреваемого. В квартире задержанного обнаружены вещи погибшей.
Расследование продолжается.
Несколько недель назад в Щучинском районе погиб мужчина.
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Новости Беларуси. Вечером 2 февраля в Бобруйске была обнаружена женщина без признаков жизни. Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия была...
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