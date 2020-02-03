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«Попытки втянуть всю страну в рассрочку». Белорусские банки перестанут кредитовать товары в рассрочку?
Источник материала: Tut.by
Крупные банки
Беспроцентные рассрочки отменяются?
Вот уже более пяти лет банки
При этом преимущество карт рассрочки для покупателей до недавнего времени заключалось в том, что рассрочка предоставлялась фактически без уплаты процентов, то есть никакого вознаграждения банк за пользование рассрочкой практически не взимал.
Процентный доход банки в данном случае получают от продавцов, которые уплачивают вознаграждение кредитным организациям в случае продажи товаров в рассрочку.
Такая бизнес-модель понравилась за последние годы и банкам (которые получают процентный доход), и продавцам (выручка которых растет в случае продажи товаров рассрочку), и покупателям (которые могут оплачивать стоимость дорогих покупок частями без уплаты процентов банку).
Однако ситуация, которая всех вроде удовлетворяла, не устроила… Нацбанк. Регулятор в январе разослал коммерческим банкам письма и предупредил о недопустимости завышенных вознаграждений, которые коммерческие банки взимают у продавцов в случае продажи товара в рассрочку.
Выяснилось, что иногда магазины и иные объекты розничной торговли уплачивают до 30% от стоимости товара в случае оформления покупки в рассрочку. Нацбанк поручил (официально — «рекомендовал») снизить до 4% размер любого вознаграждения, которое уплачивают банкам организации торговли.
Банки должны выполнить предписание Нацбанка и до 8 февраля отчитаться о проделанной работе.
На минувшей неделе кредитные организации уже начали выполнять указания регулятора. Поскольку теперь возможности банков взимать вознаграждение с организаций торговли ограничены, банки пересматривают условия предоставления рассрочек и стали отказываться от беспроцентных вариантов.
Так, Приорбанк стал взимать до 6% годовых с физлиц в случае оформления рассрочки более чем на шесть месяцев. Беларусбанк и вовсе отказался от продукта «рассрочка без переплат».
Почему же Нацбанк пошел на шаги, которые привели к таким последствиям?
Власти увидели социальные риски
По информации БелаПАН, в Нацбанке весьма обеспокоены ситуацией, сложившейся в стране с рассрочками. Представители регулятора считают, что попытки коммерческих банков «втянуть всю страну в рассрочку» генерируют серьезные риски, в том числе социальные.
При этом регулятор намерен добиваться, чтобы банки выполняли январские рекомендации. А тем кредитным организациям, которые попытаются обойти январское решение, Нацбанк обещает новые меры регулирования.
«Нацбанк пытается остудить бизнес, завязанный на карты рассрочки. Это, скорее всего, приведет к сокращению внутреннего спроса и снижению темпов роста розничного товарооборота», — предположил в беседе с корреспондентом БелаПАН член правления одного из коммерческих банков.
Напомним, в последние годы в Беларуси наблюдаются высокие темпы роста потребительского кредитования. В 2017-м рынок потребкредитования вырос на 75%, в 2018-м — на 45,7%, в 2019-м — на 25%.
Такая динамика была обусловлена в том числе широким распространением карт рассрочек. Аналитики и экономисты в целом поддерживают решение Нацбанка остудить потребительский рынок, подогретый картами рассрочки.
«Белорусские банки в последние годы использовали агрессивную рекламу, чтобы привлечь внимание потребителей к картам рассрочки и сделать их массовыми», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.
Однако, продолжает он, такой поворот событий чреват накоплением в том числе социальных рисков.
«Не стоит создавать условия, чтобы вся страна жила в рассрочку. У физических лиц нередко может создаваться иллюзия, что товары в рассрочку продаются почти бесплатно, поскольку их покупка не требует ни первоначальных платежей, ни процентных выплат. Однако в действительности оформление товара в рассрочку ведет к увеличению долговой нагрузки на домашнее хозяйство», — подчеркивает Пелипась.
Те семьи, которые каждый месяц берут товары в рассрочку, могут столкнуться с неподъемным размером долговой нагрузки, полагает старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.
«Когда человек покупает товар в рассрочку в магазине, а не берет кредит в банке, оценить платежеспособность такого клиента проблематично. В моей семье есть правило приобретать в рассрочку только один товар, а следующие покупки делать только после того, как предыдущая рассрочка закончится. Но не все домашние хозяйства придерживаются такого правила», — отметил Полховский в комментарии для БелаПАН.
Поэтому, полагает он, действия Нацбанка, который решил регулировать рынок карт рассрочки, адекватны.
«Рост долговой нагрузки на население — потенциальная проблема. В других странах закредитованность населения уже приводила к серьезным проблемам, в том числе и социального характера. Поэтому Нацбанк, который сейчас пытается регулировать рынок карт рассрочки, можно понять», — резюмировал Полховский.
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«Попытки втянуть всю страну в рассрочку». Белорусские банки перестанут кредитовать товары в рассрочку?
Национальный банк видит социальные риски в массовом использовании банковских рассрочек.
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