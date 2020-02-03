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«Попытки втянуть всю страну в рассрочку». Белорусские банки перестанут кредитовать товары в рассрочку?

03.02.2020 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупные банки изменили условия продажи товаров в рассрочку. Это случилось после того, как Нацбанк ограничил вознаграждение, которое банкам уплачивали организации торговли. Зачем он это сделал?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Беспроцентные рассрочки отменяются?

Вот уже более пяти лет банки эмитируют карты рассрочки, предлагая тем самым населению оплачивать товары в магазинах частями — в течение короткого или даже довольно длительного периода времени (от трех месяцев до двух лет).

При этом преимущество карт рассрочки для покупателей до недавнего времени заключалось в том, что рассрочка предоставлялась фактически без уплаты процентов, то есть никакого вознаграждения банк за пользование рассрочкой практически не взимал.

Процентный доход банки в данном случае получают от продавцов, которые уплачивают вознаграждение кредитным организациям в случае продажи товаров в рассрочку.

Такая бизнес-модель понравилась за последние годы и банкам (которые получают процентный доход), и продавцам (выручка которых растет в случае продажи товаров рассрочку), и покупателям (которые могут оплачивать стоимость дорогих покупок частями без уплаты процентов банку).

Однако ситуация, которая всех вроде удовлетворяла, не устроила… Нацбанк. Регулятор в январе разослал коммерческим банкам письма и предупредил о недопустимости завышенных вознаграждений, которые коммерческие банки взимают у продавцов в случае продажи товара в рассрочку.

Выяснилось, что иногда магазины и иные объекты розничной торговли уплачивают до 30% от стоимости товара в случае оформления покупки в рассрочку. Нацбанк поручил (официально — «рекомендовал») снизить до 4% размер любого вознаграждения, которое уплачивают банкам организации торговли.

Банки должны выполнить предписание Нацбанка и до 8 февраля отчитаться о проделанной работе.

На минувшей неделе кредитные организации уже начали выполнять указания регулятора. Поскольку теперь возможности банков взимать вознаграждение с организаций торговли ограничены, банки пересматривают условия предоставления рассрочек и стали отказываться от беспроцентных вариантов.

Так, Приорбанк стал взимать до 6% годовых с физлиц в случае оформления рассрочки более чем на шесть месяцев. Беларусбанк и вовсе отказался от продукта «рассрочка без переплат».

Почему же Нацбанк пошел на шаги, которые привели к таким последствиям?

Власти увидели социальные риски

По информации БелаПАН, в Нацбанке весьма обеспокоены ситуацией, сложившейся в стране с рассрочками. Представители регулятора считают, что попытки коммерческих банков «втянуть всю страну в рассрочку» генерируют серьезные риски, в том числе социальные.

При этом регулятор намерен добиваться, чтобы банки выполняли январские рекомендации. А тем кредитным организациям, которые попытаются обойти январское решение, Нацбанк обещает новые меры регулирования.

«Нацбанк пытается остудить бизнес, завязанный на карты рассрочки. Это, скорее всего, приведет к сокращению внутреннего спроса и снижению темпов роста розничного товарооборота», — предположил в беседе с корреспондентом БелаПАН член правления одного из коммерческих банков.

Напомним, в последние годы в Беларуси наблюдаются высокие темпы роста потребительского кредитования. В 2017-м рынок потребкредитования вырос на 75%, в 2018-м — на 45,7%, в 2019-м — на 25%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Такая динамика была обусловлена в том числе широким распространением карт рассрочек. Аналитики и экономисты в целом поддерживают решение Нацбанка остудить потребительский рынок, подогретый картами рассрочки.

«Белорусские банки в последние годы использовали агрессивную рекламу, чтобы привлечь внимание потребителей к картам рассрочки и сделать их массовыми», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Однако, продолжает он, такой поворот событий чреват накоплением в том числе социальных рисков.

«Не стоит создавать условия, чтобы вся страна жила в рассрочку. У физических лиц нередко может создаваться иллюзия, что товары в рассрочку продаются почти бесплатно, поскольку их покупка не требует ни первоначальных платежей, ни процентных выплат. Однако в действительности оформление товара в рассрочку ведет к увеличению долговой нагрузки на домашнее хозяйство», — подчеркивает Пелипась.

Те семьи, которые каждый месяц берут товары в рассрочку, могут столкнуться с неподъемным размером долговой нагрузки, полагает старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

«Когда человек покупает товар в рассрочку в магазине, а не берет кредит в банке, оценить платежеспособность такого клиента проблематично. В моей семье есть правило приобретать в рассрочку только один товар, а следующие покупки делать только после того, как предыдущая рассрочка закончится. Но не все домашние хозяйства придерживаются такого правила», — отметил Полховский в комментарии для БелаПАН.

Поэтому, полагает он, действия Нацбанка, который решил регулировать рынок карт рассрочки, адекватны.

«Рост долговой нагрузки на население — потенциальная проблема. В других странах закредитованность населения уже приводила к серьезным проблемам, в том числе и социального характера. Поэтому Нацбанк, который сейчас пытается регулировать рынок карт рассрочки, можно понять», — резюмировал Полховский.

 
 
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Национальный банк видит социальные риски в массовом использовании банковских рассрочек.
 
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