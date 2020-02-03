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Погода на неделе: в Беларуси на этой неделе похолодает

03.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси на этой неделе похолодает.

Во вторник, 4 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине страны прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, в ночные и утренние часы слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов до плюс 1, днем будет от минус 1 до плюс 5.

В среду, 5 февраля, погодные условия в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Будет облачно с прояснениями. Во многих регионах обойдется без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу, а днем местами по Витебской области пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью прогнозируется 3-10 градусов мороза, днем - от минус 6 до плюс 1 градуса.

В четверг, 6 февраля, утром и днем погодные условия начнет формировать фронтальный раздел с Балтийского моря. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег, установится снежный покров. Лишь в западных районах будут отмечаться смешанные осадки (мокрый снег, дождь), возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Ночью будет 2-9 градусов ниже нуля, по востоку при прояснениях температура опустится до минус 12. Днем будет от минус 3 градусов по северо-востоку до плюс 3 по западу страны.

Зимний характер погоды сохранится и в конце недели.

В пятницу, 7 февраля, местами, в основном по востоку республики, ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях - до минус 10. Днем будет от нуля до минус 6.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси на этой неделе похолодает.
 
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