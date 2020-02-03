ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк Дабрабыт назвали брендом года за белорусскоязычный ребрендинг

03.02.2020 18:45 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​Банк Дабрабыт назвали брендом года за белорусскоязычный ребрендинг

Банк Дабрабыт получил премию «Бренд года 2019» в профессиональной номинации. Жюри конкурса высоко оценило проведенный ребрендинг. Кроме того, банк удостоился награды в категории «Банки и финансовые услуги».

До ребрендинга финансовое учреждение около 20 лет работало как Банк Москва-Минск. В начале 2019 года банк объявил о смене названия и новом позиционировании. Новый бренд обращен к национальной тематике. Логотип отсылает к белорусской символике, а слово «дабрабыт» означает благосостояние, материальный достаток и благополучие.

«Мы были первыми из банков, кто провел столь смелый ребрендинг. В его основе – национальные мотивы, белорусский язык, знаки богатства и энергии. И дело не только в смене названия и логотипа: новая философия и особое отношение к клиентам улучшили деятельность всего банка. И люди это заметили: за последний год мы выросли практически по всем направлениям, в том числе за счет высокого уровня доверия к бренду», – отмечают в Банке Дабрабыт.

Банк Дабрабыт – один из самых успешных банков в Беларуси. Основным акционером выступает Национальный банк (99,75% акций), а оставшийся пакет числится за Паритетбанком. Банк постоянно показывает прибыль. Среди ключевых направлений – обслуживание малого и среднего бизнеса, валютно-обменные операции, факторинг.

Премия «Бренд года» проходит уже 19 лет. Победителей и призеров ежегодно определяют в более чем 150 категориях в профессиональной, потребительской и социальной номинациях.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк Дабрабыт получил статус Бренда года за проведение ребрендинга в начале прошлого года. Банк первым среди бакнков в стране перешел на белорусскоязычное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Попытки втянуть всю страну в рассрочку». Белорусские банки перестанут кредитовать товары в рассрочку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика