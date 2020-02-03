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Ни картой рассчитаться, ни денег не снять. В Белинвестбанке произошёл сбой в системе
03.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня в Слуцке владельцы пластиковых карт Белинвестбанка не смогли рассчитаться в магазинах, и даже снять наличные ни в одном из банкоматов. К примеру, банкомат Беларусбанка аппарат предложил: "Обратитесь в ваш банк".
Клиенты Белинвестбанка озадачены, ведь с утра картой можно было произвести расчёт. Как пояснил специалист контактного центра, в системе произошёл сбой, но на данный момент его пытаются исправить. Точные сроки, когда будут закончены работы, уточнить не могут. За более точной информацией предложили обратиться в электронной форме.
Ольга Кононович
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Сегодня в Слуцке владельцы пластиковых карт Белинвестбанка не смогли рассчитаться в магазинах, и даже снять наличные ни в одном из банкоматов. К примеру, банкомат...
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