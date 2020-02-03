Есть предложение! Северинец призвал Лукашенко компенсировать разницу с российской нефтью за счет своего личного фонда





Источник фото: ТАСС

Facebook. Об этом он написал на своей странице в социальной сети

«Госсекретарь США Майкл Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь энергоносителями по конкурентным ценам. Если Лукашенко действительно готов защищать независимость - он срочно договориться с Польшей, Украиной и Латвией по поводу портов и реверса по трубам (Штаты помогут), заключить контракты и компенсировать разницу с российской нефтью и газом за счет своего личного фонда. А если Лукашенко остался Лукашенко, каким мы его знаем - он продаст предложение Помпео Путину за очередные миллиардные скидки и кредиты, и снова упадет в кремлевскую кабалу», - написал Северинец.

politring.com Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что американские производители готовы обеспечить нашу страну нефтью на 100% по конкурентным ценам, пишет

Напомним, что Президент Александр Лукашенко провел встречу с прибывшим в Минск Госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео, заявив, что Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир.

В свою очередь, Помпео отметил, что в США ожидают углубления сотрудничества с Беларусью, и при этом не хотят ставить перед выбором, с кем ей лучше развивать отношения.