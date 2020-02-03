Козы против рака: российско-белорусский препарат готов к выходу на рынок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские и российские ученые научились получать человеческий белок лактофферрин из молока трансгенных коз. Его используют в медицине, например, при лечении онкологии. Один грамм такого продукта на мировом рынке стоит от 100 до 150 долларов, но пока уникальное лекарство не находит применения, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Этот экспериментальный участок специально создали, чтобы заниматься производством лактоферрина. Это белок, который содержится в материнском молоке. В Беларуси его научились получать из козьего. Из одного литра выделяют пять граммов ценного продукта. Он на 99% идентичен человеческому.

«Этот белок исследован на культурах клеток. И он показал, что он обладает антиконцерогенными свойствами, антиопухолевыми свойствами. Клетки гибнут на уровне известных цитостатиков, которые используют для химиотерапии», – рассказал заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству Александр Будевич.

«Смотрите, они все стоят в одной клетке и всем одинаковый рацион. С утра им раздали свеклу, комбикорм. Сейчас вот сена-солома. Сенажом кормим. Ничем не выделяем и отдельно деликатесы не даем», – объяснила, как кормят трансгенных коз, начальник производства Наталья Заремба.

Лак – первый в мире трансгенный козел. Он – результат работы белорусских и российских генетиков, родоначальник всего трансгенного поголовья – более 200 животных. От обычных коз их отличают только красные бирки на шее.

«Мы доим их по требованию, на определенное количество опытов. Оставшееся молоко замораживается. А при полной загрузке около 200 литров трансгенного в день могли бы давать», – рассказала Наталья Заремба.

Но надобности в таких объемах нет. Чтобы внедрить лактоферрин в производство, нужно доказать его безвредность, провести токсикологическую и санитарно-гигиеническую проверку. Но методики для такого продукта не разработали ни в Беларуси, ни в странах Таможенного союза.

«Сегодня рынок коровьего лактоферрина большой. Китайцы в этом плане преуспели. Если бы нам удалось вскочить в свою нишу глобального мирового рынка с человеческим лактоферрином, то для нашей страны это было бы хорошо, перспективно и престижно», – считает Александр Будевич.

Пока на основе лактоферрина будут делать биодобавки для скота. Но здесь очень надеются, что технология, которая опередила время, когда-нибудь начнет помогать и людям.