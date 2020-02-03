ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найдены сорняки в 30 раз мощнее каннабиса

03.02.2020 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ранее в природе ученые не встречали подобной концентрации каннабиноидов в известных видах каннабиса.

Обнаружена смесь сорняков, которые в 30 раз сильнее известного каннабиса. Об этом сообщает CNN.

Изучая один из видов итальянского сорта каннабиса, ученые обнаружили сорняк, содержание каннабиноидов в котором до 30 раз превышать содержание в известных сортах марихуаны.

Исследователи отметили, что ранее в природе никогда не обнаруживали подобное растение. Также ученые подчеркнули, что им неизвестно, почему некоторые сорта каннабиса обладают более сильным эффектом.

Ученые надеются, что новые соединения позволят совершить прорыв в биологических науках, пишет korrespondent.net
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в природе ученые не встречали подобной концентрации каннабиноидов в известных видах каннабиса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрос на нефть в Китае рухнул на 3 миллиона баррелей в день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика