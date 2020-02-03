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Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

Молодежный парламент при Гродненском областном Совете депутатов действует с 2012 года. За это время уже были реализованы сотни различных инициатив и проектов. Об этом во время рабочей встречи с юными парламентариями области рассказал председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук.

Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

По словам председателя облсовета, в прошлом году молодежный парламент расширили свои рамки. Если раньше молодыми парламентариями в основном были ученики старших классов, то уже сейчас парламент состоит из двух палат. В первой – учащиеся старших классов. Вторая же образована студентами высших учебных заведений города и учащимися колледжей. 
 
Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

 Это позволило привлечь более широкие слои молодежи для решения очень важных вопросов, которые интересуют молодое поколение и полезны не только для нашей области, но и в целом для страны, – отметил Игорь Жук. – К тому же, такая форма участия молодежи себя оправдала. Появились свежие идеи, новые подходы. Только за семь лет работы молодежного парламента свое воплощение в жизнь получило около 500 молодежных проектов и инициатив. 

С каждым годом количество достойных внимания проектов увеличивается. Парламентарии сосредотачиваются на многих сферах: спорт, развитие туризма, патриотическая работа, а также сохранение исторического наследия и многое другое.

Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

Увидеть активных, талантливых молодых людей, которым не безразлична судьба нашей страны и которые хотят реализовать свои идеи, по словам Игоря Жука, чрезвычайно важно. К тому же в регионе заинтересованы в том, чтобы в будущем эти светлые умы оставались именно на Гродненщине. Ведь Молодежный парламент в каком-то смысле собирает лучшие кадры, обучает молодежь работе в команде, учит ответственности.  

Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

На сегодняшнюю встречу с председателем областного Совета депутатов Игорем Жуком были приглашены самые активные члены молодежного парламента – 11 человек. Все они вошли в состав Гродненской делегации, которая завтра будет присутствовать в Совете Республики Национального собрания Беларуси на первом организационном совещании по поводу формирования Молодежного парламента при Национальном собрании. 

Почти 500 реализованных проектов и новые инициативы. Участники Молодежного парламента Гродненщины встретились с председателем Гродненского областного Совета депутатов

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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Молодежный парламент при Гродненском областном Совете депутатов действует с 2012 года. За это время уже были реализованы сотни различных инициатив и проектов. Об...
 
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