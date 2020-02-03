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В Казахстане арестовали 5 подозреваемых в подготовке терактов

03.02.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городах Караганда и Тараз в Казахстане арестованы на два месяца пять человек, подозреваемых в терроризме, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

По данным ведомства, речь идет о «последователях деструктивного религиозного течения». Все арестованные ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В отношении них завели уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (ст. 257 УК), а также пропаганды терроризма (ст. 256 УК).

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан, передает afn.by соссылкой на РБК.
 
 
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В городах Караганда и Тараз в Казахстане арестованы на два месяца пять человек, подозреваемых в терроризме, сообщается на сайте Комитета национальной...
 
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