Нефть рекордно подешевела. Коронавирус виноват?

По состоянию на 19:51 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на баррель Brent составляла 54,29 доллара. Баррель американской марки WTI с поставкой в марте в ходе торгов 3 февраля опускался до 49,92 доллара.





lenta.ru Стоимость нефти падает на фоне распространения смертельного коронавируса в Китае и опасений в связи со снижением спроса на сырье. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем, пишет





Ранее сообщалось о возможности проведения странами ОПЕК экстренного заседания в феврале, на котором будет обсуждаться влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок и возможность дальнейшего сокращения добычи для поддержания цен.



