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Нефть рекордно подешевела. Коронавирус виноват?

03.02.2020 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 55 долларов впервые с 3 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 19:51 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на баррель Brent составляла 54,29 доллара. Баррель американской марки WTI с поставкой в марте в ходе торгов 3 февраля опускался до 49,92 доллара.

Стоимость нефти падает на фоне распространения смертельного коронавируса в Китае и опасений в связи со снижением спроса на сырье. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем, пишет lenta.ru

Ранее сообщалось о возможности проведения странами ОПЕК экстренного заседания в феврале, на котором будет обсуждаться влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок и возможность дальнейшего сокращения добычи для поддержания цен.
 
 
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Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 55 долларов впервые с 3 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
 
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