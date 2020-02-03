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Эхо «Брекзита»? Евросоюз поддержит вступление независимой Шотландии в ЕС

03.02.2020 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически

Экс-председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС.

Об этом сообщает ВВС.



На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-либо слишком прямолинейно".

При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически.

Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".

Туск также сказал, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".
 
 
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При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически
 
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