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Эхо «Брекзита»? Евросоюз поддержит вступление независимой Шотландии в ЕС
Источник материала: Партизан
При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически
Экс-председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС.
Об этом
На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-либо слишком прямолинейно".
При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически.
Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".
Туск также сказал, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".
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При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически
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