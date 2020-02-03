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Александра Маринина и Татьяна Устинова приедут в Минск на книжную выставку?

03.02.2020 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Центральный экспонент, США, в первую очередь поразят посетителей выставки оформлением стенда, который, несомненно, станет точкой притяжения", - отметил Бузовский.

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США готовит к XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке стенд, который станет точкой притяжения посетителей благодаря необычному дизайну, а Российская Федерация предоставит посетителям возможность лично пообщаться с популярными авторами детективной литературы, сообщил замминистра информации Беларуси Игорь Бузовский на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"Центральный экспонент, США, в первую очередь поразят посетителей выставки оформлением стенда, который, несомненно, станет точкой притяжения", - отметил Бузовский.

Подробности оформления стенда озвучены не были.


Татьяна Устинова

Почетный гость форума, Российская Федерация, в свою очередь, представит широчайший ассортимент книжных новинок, также в Минск готовится приехать множество российских писателей. Включая таких популярных авторов детективов, как Александра Маринина и Татьяна Устинова, которые пообщаются с поклонниками их творчества и проведут автограф-сессии.

"Минская выставка становится одной из самых масштабных на постсоветском пространстве. Как по числу посетителей, так и по количеству проводимых в ее рамках мероприятий", - рассказал замминистра информации.


Александра Маринина

В 2020 году XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля. Центральной площадкой проведения станет выставочный комплекс "БелЭкспо" по адресу проспект Победителей, 14. Новинки представят более 300 экспонентов из 30 стран. Программой выставки запланировано проведение более 300 мероприятий - встреч с авторами, издателями, художниками, презентаций новых книг, "круглых столов", автограф-сессий и т.д.
 
Теги: Минск
 
 
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"Центральный экспонент, США, в первую очередь поразят посетителей выставки оформлением стенда, который, несомненно, станет точкой притяжения", - отметил Бузовский.
 
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