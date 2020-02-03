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Теракт в Лондоне совершил 20-летний парень, который неделю назад вышел из тюрьмы. Сидел он за терроризм
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за лондонский теракт. Экстремисты заявили, что нападавший последовал их призыву «атаковать граждан государств, наносящих удары по ИГИЛ в Сирии и Ираке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 февраля в британской столице мужчина набросился с ножом на прохожих около магазина. Три человека получили ранения. По террористу сразу же открыли огонь полицейские в гражданской одежде.
Радикальным экстремистом оказался 20-летний парень. Он всего лишь неделю назад вышел из тюрьмы, отбыв лишь половину срока за террористическую деятельность.
Тем временем премьер-министр Борис Джонсон пообещал ужесточить меры по отношению к осужденным за терроризм. К слову, он уже заявлял об этом три месяца назад, когда освобожденный досрочно террорист убил двоих человек в центре Лондона.
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Теракт в Лондоне совершил 20-летний парень, который неделю назад вышел из тюрьмы. Сидел он за терроризм
Новости Великобритании. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за лондонский теракт. Экстремисты заявили, что...
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