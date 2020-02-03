«Белорусская энциклопедия» готовит книгу к 500-летию Жировичского монастыря

Источник материала: Вороновская газета





Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в этом году выпустит книги, посвященные православной тематике, в том числе энциклопедический справочник к 500-летию Жировичского монастыря и 550-летию Жировичской иконы Божией Матери. Об этом сегодня журналистам сообщила директор издательства Ольга Ванина, передает корреспондент БЕЛТА .

Энциклопедия «Жировичи. Свято-Успенский мужской монастырь» будет содержать 200 статей, размещенных в алфавитном порядке. К работе над книгой привлечены специалисты Белорусской православной церкви, преподаватели и исследователи, представляющие Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, а также целый ряд светских специалистов, которые изучают белорусскую конфессиональную историю. Выход книги запланирован на апрель — начало мая 2020 года.

К юбилейным датам приурочен выпуск изданий, ориентированных на осмысление роли Жировичского монастыря в истории и культуре Беларуси. Планируется также ряд мероприятий. Так, 20 мая Жировичскую обитель посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот день православная церковь свершает молитвенное и богослужебное воспоминание о Жировичской иконе Божией Матери.

Журналистам рассказали еще о двух проектах издательства, объединенных православной тематикой. Это книга «I Мацi Божай памалюся», посвященная Белыничской иконе Божией Матери. Издание увидит свет накануне Дня белорусской письменности, который пройдет в сентябре в Белыничах. Еще одна новинка — книга-альбом «Храм-памятник земли Белой Руси». Издание будет состоять из пяти основных разделов и рассказывать об уникальном Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске: его истории, назначении и убранстве. Выход планируется к 75-летию Великой Победы. Идея принадлежит настоятелю Храма-памятника в честь Всех Святых протоиерею Федору Повному.

«Помимо религиозного аспекта, издания имеют философский и культурный смысл. Православие всегда затрагивает вопросы морали, мировоззрения, отношения к вечным человеческим ценностям. Эта тематика специфична тем, что она обращена одновременно в будущее и настоящее», — отметила Ольга Ванина.

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