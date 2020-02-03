«Прости, что не ударила как следует». Опубликована запись с признаниями Эмберд Херд в избиении Джонни Деппа

Источник материала: Tut.by

В Сети появилась запись телефонного разговора, в котором актриса Эмбер Херд признается в избиении своего бывшего мужа Джонни Деппа. По словам звезды «Аквамена», она бросала в супруга кухонную утварь и сожалела, что не ударила его сильнее.

Британское издание Daily Mail опубликовало записи телефонных разговоров, в которых актриса Эмбер Херд признается в избиениях своего бывшего мужа Джонни Деппа. Беседы были записаны в 2015 году, когда знаменитости еще состояли в браке и работали с психологом, пытаясь разобраться в своих отношениях. Согласно аудиозаписям, звезда «Аквамена» стыдила супруга за побеги от избиений и сожалела о том, что недостаточно сильно его ударила.

«Прости, что я не ударила тебя по лицу как следует. Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Ты такой ребенок. Повзрослей уже, Джонни!» — говорила она.

После этих слов Депп высказал опасения по поводу того, что один из подобных скандалов может закончиться печально. По словам звезды «Пиратов Карибского моря», во время эмоциональных перепалок он предпочитал уходить из дома, чтобы не допустить большего насилия от своей жены.

«Детка, я говорил тебе это однажды. Я до смерти напуган, что прямо сейчас мы можем находиться на месте преступления», — сказал Депп бывшей жене.

В начале прошлого года актер подал очередной судебный иск с обвинениями Херд в причинении серьезного вреда его здоровью. Согласно материалам дела, в 2015 году Депп едва не умер после того, как Херд бросила в него стеклянную бутылку. Осколки емкости серьезно поранили палец актера и занесли в его организм золотистый стафилококк. Теперь он требует у экс-супруги выплатить ему компенсацию в размере $ 50 млн.

Поклонники Деппа не придавали значения его забинтованному пальцу на фотографиях в соцсетях. Позднее актер раскрыл причину этой травмы — оказалось, что после просьбы адвоката подписать брачный договор у Херд произошел приступ ярости. Она начала бросать в него все, что попадалось под руку — одна из бутылок упала на мраморную столешницу и разбилась. Отлетевшие с большой скоростью куски стекла попали в тело Деппа, а один из осколков отрезал ему часть подушечки пальца. Актер рассказал, что из-за травмы он был вынужден сделать несколько операций, в ходе которых его трижды заразили опасной инфекцией.

«Пока я был на съемках фильма в Австралии, примерно через месяц после того, как я женился на мисс Херд, в день, когда мой еще действующий юрист пытался обсудить с мисс Херд необходимость подписания брачного договора, она будто сошла с ума и начала бросаться в меня бутылками», — говорится в показаниях Деппа.

По словам актера, все три операции по восстановлению части пальца заставили его бояться за то, что он потеряет свои «палец, руку и жизнь».

Актриса, в свою очередь, обвиняла Деппа в угрозах расправы — он якобы схватил ее за горло, ударил по лицу и стал кричать, что убьет. По словам Херд, в декабре 2015 года звезда «Пиратов Карибского моря» повалил ее на кровать и стал бить по голове. Через 15 месяцев после свадьбы молодая актриса решила подать на развод с формулировкой «неразрешимые разногласия». В ходе судебных слушаний она называла Деппа «монстром», передает Variety.

«В какой-то момент я не могла дышать и кричать. Мне стало страшно, что он, находясь в отключке, не понимает, что делает и правда может меня убить», — жаловалась Херд.

Комментируя заявление бывшей жены, Депп назвал их ложными и заверил, что она была преступницей, а он — жертвой.

«После смешения психостимуляторов, который отпускают по рецепту, и алкоголя мисс Херд совершила надо мной бесчисленное количество актов домашнего насилия. Периодически это происходило в присутствии третьих лиц, и в некоторых ситуациях стоило мне серьезный физических увечий», — говорил Депп.

Адвокат актрисы категорически опроверг обвинения Деппа и заявил, что на протяжении последних лет актер «врал журналистам». По словам юриста, артист вел себя как типичный домашний насильник, пытающийся скрыться за своими «конспирологическими теориями».