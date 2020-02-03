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Капец урожаю! Под Гродно стадо зубров вышло на поле полакомиться озимыми

03.02.2020 17:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большое стадо зубров сегодня утром вышло в поле между деревнями Богушовка и Огородники Гродненского района. Животных, судя по всему, привлекли сочные озимые, которыми они решили полакомиться.

Стадо в более чем 50 голов – это зубры озерской микропопуляции. Животных начали разводить в 1998 году в СПК «Озеры Гродненского района», и сегодня их насчитывается более трехсот особей. 

Местные жители, правда, говорят, что такого многочисленного стада еще видеть не приходилось.
 
 
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Большое стадо зубров сегодня утром вышло в поле между деревнями Богушовка и Огородники Гродненского района. Животных, судя по всему, привлекли сочные озимые,...
 
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