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ОБСЕ: США возвращают "оружие массового уничтожения"
Источник материала: Партизан
Руководители Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ выразили серьезную обеспокоенность из-за действий правительства США.
Штаты намереваются вновь разрешить применение противопехотных мин, запрет на использование которых был введен администрацией экс-президента Барака Обамы.
Комитет призывает США присоединиться к большинству стран, чтобы ввести полный запрет на использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин.
"Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении", - пояснили в ОБСЕ.
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Руководители Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ выразили серьезную обеспокоенность из-за действий правительства США.
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