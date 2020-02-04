Штаты намереваются вновь разрешить применение противопехотных мин, запрет на использование которых был введен администрацией экс-президента Барака Обамы.





Комитет призывает США присоединиться к большинству стран, чтобы ввести полный запрет на использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин.





"Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении", - пояснили в ОБСЕ.