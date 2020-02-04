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В Минске Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 февраля примерно в полвосьмого вечера в Минске произошёл наезд на двух молодых людей.
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Пешеходы получили травмы и были доставлены в медучреждение. К месту аварии выбывали сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося.
На прошлой неделе произошло ещё одно ДТП на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 3 февраля примерно в полвосьмого вечера в Минске произошёл наезд на двух молодых людей. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 39-летний...
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