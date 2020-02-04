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В Минске Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе

04.02.2020 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 февраля примерно в полвосьмого вечера в Минске произошёл наезд на двух молодых людей. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 39-летний водитель за рулём Dacia двигался по улице Долгобродской в сторону улицы Ваупшасова. Приблизившись к пешеходному переходу, автомобиль не остановился и сбил 25-летнего и 26-летнего парней. 

В Минске Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Пешеходы получили травмы и были доставлены в медучреждение. К месту аварии выбывали сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе произошло ещё одно ДТП на пешеходном переходе.

Пострадала 32-летняя женщина – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 февраля примерно в полвосьмого вечера в Минске произошёл наезд на двух молодых людей.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 39-летний...
 
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