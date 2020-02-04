В Минске Dacia сбил двух парней на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 февраля примерно в полвосьмого вечера в Минске произошёл наезд на двух молодых людей.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 39-летний водитель за рулём Dacia двигался по улице Долгобродской в сторону улицы Ваупшасова. Приблизившись к пешеходному переходу, автомобиль не остановился и сбил 25-летнего и 26-летнего парней.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пешеходы получили травмы и были доставлены в медучреждение. К месту аварии выбывали сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе произошло ещё одно ДТП на пешеходном переходе.