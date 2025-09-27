Надо брать? Смотрим новые дома с отделкой возле Минска по хорошей цене. Не в СТ

Источник материала: realt.by

Начнем эту субботу с хорошего и даже прекрасного – сегодня в нашей подборке новые дома с чистовой отделкой, в которых практически не жили. Все они находятся возле Минска, подготовлены к круглогодичному проживанию, точно не в СТ. Звучит все так, что будет дорого и больно, но мы считаем, что ценники вменяемые, можно записываться на просмотр.

Знаменка, Логойское направление, 29 км от МКАД

Деревня рядом с горнолыжным комлексом "Силичи". В окрестностях – несколько озер и лес.Асфальтированная дорога до участка. Доступны все службы доставок. Автолавка приезжает 4 раза в неделю.









Дом построен в 2023 году, фундамент свайный, стены – из профилированного бруса. Строение одноэтажное, общая площадь 137,5 м2. Планировка следующая: просторная кухня-гостиная, совмещенный санузел, три спальни.













Внутри выполнен качественный ремонт, дом полностью укомплектован всей необходимой мебелью и техникой.









Отопление электрическое по льготному тарифу. Водоснабжение центральное, канализация местная, переливная. Подведено оптоволокно. В перспективе создание газового кооператива.









Участок площадью 11,47 сотки. Есть возможность приобрести за дополнительную плату смежный участок такого же размера. За этот деревянный дом просят 125 000 долларов.

Новашино, Молодечненское направление, 16 км от МКАД

Деревня рядом с Заславлем. Асфальт до дома, очень тихое и спокойное место.









Коттедж построен по современному проекту – одноэтажный, с вальмовой крышей. Под ним монолитная плита, стены – из газосиликатных блоков. Фасад частично отделан планкеном из лиственницы со скрытым крепежом, частично – декоративной штукатуркой Ceresit.













Общая площадь с мансардой – 128 м2. Планировка такая: тамбур с кладовкой, котельная, санузел, гостиная-кухня, две спальни, терраса.













Сделана чистовая отделка. Мебель сделана по индивидуальному заказу. На полах импортный керамогранит, в комнатах – ламинат премиальной серии, подоконники из массива дерева, стены покрашены Caparol, в комнатах – обои. Двери высокие, нестандартные, в эмали с итальянской фурнитурой Oro&Oro. Плинтуса из экодюрополимера. Светильники Maytoni, Kinklight, Ikea. Сантехника ROCA, Grohe. Отопление электрическое по льготному тарифу, котел двухконтурный Vaillant (ввод 380 Вт, 10 кВт на дом). В доме теплый пол, конвекторы, в комнатах радиаторы.





Вода из своей скважины, канализация местная, зимний кран на улице. Участок 13,4 сотки, огорожен. Установлены откатные ворота с автоматикой. Этот дом стоит 157 000 долларов.

Вишневка, Раковское направление, 18 км от МКАД

Деревня рядом с водохранилищем Крылово. Сюда удобно добираться по Гродненской трассе, асфальтированная дорога – в ближайшей перспективе. Все необходимая инфраструктура – в агрогородке Новоселье: школа, детский сад, банк, почта, много магазинов, больница.









Дом новый, построен в 2025 году по индивидуальному проекту. Стены газосиликатные с утеплением, на крыше – модульная черепица.













Общая площадь – 173,2 м2. На первом находятся гостиная, кухня, санузел, котельная, спальни. В этой части дома выполнена чистовая отделка.





Второй этаж подготовлен под отделку. Отопление на газу (установлен котел Bosch, водонагреватель Ferroli на 300 л). Водопровод центральный, канализация местная.













Участок 14,55 сотки с частичным благоустройством. За этот дом просят 185 000 долларов.

Панышевщина, Логойское направление, 18 км от МКАД

Деревня находится возле Острошицкого Городка, рядом лес.













Дом здесь одноэтажный, построен в 2025 году из блоков. Фасад утеплен и оштукатурен. На крыше – металлочерепица.













Общая площадь почти 100 квадратов. Внутри тамбур, кухня, гостиная, раздельный санузел, три спальни. Чистовая отделка выполнена, есть новая мебель.









Подведены все необходимые коммуникации: электричество, вода из скважина, местная канализация, газ (теплые полы и радиаторы), оптоволокно. Участок 9,5 сотки, огорожен, граничит только с одним соседом. За него просят 185 500 долларов.

Прилукская Слобода, Брестское направление, 4 км от МКАД

Коттеджная застройка в ближайшем пригороде Минска. До станции метро "Малиновка" – 6 километров или 2 остановки на общественном транспорте.





Здесь продается двухэтажная квартира в блокированном доме. При строительстве дома делался акцент на энергосбережении, толщина стен составляет 50 см. Во всех комнатах реализована система теплых полов и уложена плитка. Общая площадь – 220 квадратов.







На первом этаже находятся: кухня, гостиная, техпомещение, гараж.







На втором – 3 спальни и детская комната. Санузлы на каждом этаже.





