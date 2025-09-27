Надо брать? Смотрим новые дома с отделкой возле Минска по хорошей цене. Не в СТ

Начнем эту субботу с хорошего и даже прекрасного – сегодня в нашей подборке новые дома с чистовой отделкой, в которых практически не жили. Все они находятся возле Минска, подготовлены к круглогодичному проживанию, точно не в СТ. Звучит все так, что будет дорого и больно, но мы считаем, что ценники вменяемые, можно записываться на просмотр.
Знаменка, Логойское направление, 29 км от МКАД
Деревня рядом с горнолыжным комлексом "Силичи". В окрестностях – несколько озер и лес.Асфальтированная дорога до участка. Доступны все службы доставок. Автолавка приезжает 4 раза в неделю.
Дом построен в 2023 году, фундамент свайный, стены – из профилированного бруса. Строение одноэтажное, общая площадь 137,5 м2. Планировка следующая: просторная кухня-гостиная, совмещенный санузел, три спальни.
Внутри выполнен качественный ремонт, дом полностью укомплектован всей необходимой мебелью и техникой.
Отопление электрическое по льготному тарифу. Водоснабжение центральное, канализация местная, переливная. Подведено оптоволокно. В перспективе создание газового кооператива.
Участок площадью 11,47 сотки. Есть возможность приобрести за дополнительную плату смежный участок такого же размера.
Новашино, Молодечненское направление, 16 км от МКАД
Деревня рядом с Заславлем. Асфальт до дома, очень тихое и спокойное место.
Коттедж построен по современному проекту – одноэтажный, с вальмовой крышей. Под ним монолитная плита, стены – из газосиликатных блоков. Фасад частично отделан планкеном из лиственницы со скрытым крепежом, частично – декоративной штукатуркой Ceresit.
Общая площадь с мансардой – 128 м2. Планировка такая: тамбур с кладовкой, котельная, санузел, гостиная-кухня, две спальни, терраса.
Сделана чистовая отделка. Мебель сделана по индивидуальному заказу. На полах импортный керамогранит, в комнатах – ламинат премиальной серии, подоконники из массива дерева, стены покрашены Caparol, в комнатах – обои. Двери высокие, нестандартные, в эмали с итальянской фурнитурой Oro&Oro. Плинтуса из экодюрополимера. Светильники Maytoni, Kinklight, Ikea.
Сантехника ROCA, Grohe.
Отопление электрическое по льготному тарифу, котел двухконтурный Vaillant (ввод 380 Вт, 10 кВт на дом). В доме теплый пол, конвекторы, в комнатах радиаторы.
Вода из своей скважины, канализация местная, зимний кран на улице.
Участок 13,4 сотки, огорожен. Установлены откатные ворота с автоматикой.
Деревня рядом с водохранилищем Крылово. Сюда удобно добираться по Гродненской трассе, асфальтированная дорога – в ближайшей перспективе. Все необходимая инфраструктура – в агрогородке Новоселье: школа, детский сад, банк, почта, много магазинов, больница.
Дом новый, построен в 2025 году по индивидуальному проекту. Стены газосиликатные с утеплением, на крыше – модульная черепица.
Общая площадь – 173,2 м2. На первом находятся гостиная, кухня, санузел, котельная, спальни. В этой части дома выполнена чистовая отделка.
Второй этаж подготовлен под отделку.
Отопление на газу (установлен котел Bosch, водонагреватель Ferroli на 300 л). Водопровод центральный, канализация местная.
Прилукская Слобода, Брестское направление, 4 км от МКАД
Коттеджная застройка в ближайшем пригороде Минска. До станции метро "Малиновка" – 6 километров или 2 остановки на общественном транспорте.
Здесь продается двухэтажная квартира в блокированном доме. При строительстве дома делался акцент на энергосбережении, толщина стен составляет 50 см. Во всех комнатах реализована система теплых полов и уложена плитка. Общая площадь – 220 квадратов.
На первом этаже находятся: кухня, гостиная, техпомещение, гараж.
На втором – 3 спальни и детская комната. Санузлы на каждом этаже.
Все дизайнерские решения уже реализованы, мебель остаётся новому собственнику.