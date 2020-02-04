ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

04.02.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Футбольная команда брестского офиса международной ИТ-компании VRP Consulting в заняла первое место в зимней серии игр чемпионата Brest IT League, одержав уверенную победу в финальном матче. Для команды этот турнир стал первым и позволил серьезно заявить о себе.

Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League" alt="Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1580798529002070.jpg">

Формат турнира был представлен круговой системой: каждая команда могла сразиться по 2 раза с каждым соперником. Длительность чемпионата составила 3 месяца.

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Триумфальное награждение победителей Brest IT League состоялось 1 февраля на Футбольном манеже. Победный кубок капитану команды Андрею Головейко вручил председатель белорусской футбольной ассоциации Евгений Степанович Троцюк.

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Завершит церемонию награждения товарищеский матч между VRP Consulting Брест и командой футбольного клуба “Рух”, который состоится в ближайшие дни.

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Справочно:

Футбольная команда VRP Consulting Брест была основана в апреле 2019 года. В ее составе - сотрудники брестского офиса международной ИТ-компании VRP Consulting. Тренер команды - профессиональный футболист Михаил Литвинчук.

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

VRP Consulting более 20 лет предоставляет услуги в сфере разработки программного обеспечения, консалтинга и системной интеграции. C 2014 года главным направлением стала разработка на платформе Salesforce.

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Компания представлена 12 офисами в 7 странах, в которых работают более 500 сотрудников. В VRP Consulting открыт крупнейший в Европе центр по подготовке Salesforce-разработчиков.

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Веб-сайт

https://vrpconsulting.by

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Соцсети

https://www.facebook.com/VRPConsultinglife/
https://vk.com/vrpconsulting
https://www.instagram.com/vrpconsultinglife/

Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Футбольная команда брестского офиса международной ИТ-компании VRP Consulting в заняла первое место в зимней серии игр чемпионата Brest IT League, одержав уверенную победу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она потеряла почти всех». Девушку судят за ДТП, в котором погибли ее мать и бабушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика