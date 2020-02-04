Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League

Источник материала: Виртуальный Брест

Футбольная команда брестского офиса международной ИТ-компании VRP Consulting в заняла первое место в зимней серии игр чемпионата Brest IT League, одержав уверенную победу в финальном матче. Для команды этот турнир стал первым и позволил серьезно заявить о себе.

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Формат турнира был представлен круговой системой: каждая команда могла сразиться по 2 раза с каждым соперником. Длительность чемпионата составила 3 месяца.





Триумфальное награждение победителей Brest IT League состоялось 1 февраля на Футбольном манеже. Победный кубок капитану команды Андрею Головейко вручил председатель белорусской футбольной ассоциации Евгений Степанович Троцюк.





Завершит церемонию награждения товарищеский матч между VRP Consulting Брест и командой футбольного клуба “Рух”, который состоится в ближайшие дни.





Справочно:

Футбольная команда VRP Consulting Брест была основана в апреле 2019 года. В ее составе - сотрудники брестского офиса международной ИТ-компании VRP Consulting. Тренер команды - профессиональный футболист Михаил Литвинчук.





VRP Consulting более 20 лет предоставляет услуги в сфере разработки программного обеспечения, консалтинга и системной интеграции. C 2014 года главным направлением стала разработка на платформе Salesforce.





Компания представлена 12 офисами в 7 странах, в которых работают более 500 сотрудников. В VRP Consulting открыт крупнейший в Европе центр по подготовке Salesforce-разработчиков.





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