С учетом предложений, поступивших от предпринимательских кругов, и в целях создания дополнительных условий для внедрения в республике программных касс,
Согласно внесенным изменениям, для индивидуальных предпринимателей, указанных в
|Место осуществления деятельности
|Срок заключения договора c РУП ИИЦ
|Дата установки СКНО до вступления в силу постановления N 819/16
|Дата установки СКНО согласно постановлению N 819/16
|города областного подчинения и г. Минск
|до 1 сентября
2019 г.
|до 1 ноября
2019 г.
|до 1 октября
2020 г.
|в городах районного подчинения
|до 1 октября
2019 г.
|до 1 декабря 2019 г.
|до 1 ноября
2020 г.
|вся территория Республики Беларусь
|до 1 ноября
2019 г.
|до 1 января
2020 г.
|до 1 декабря 2020 г.
Таким образом, осуществлять прием наличных денежных средств и (или) денежных средств при осуществлении расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек с использованием кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин без СКНО имеют право индивидуальные предприниматели, заключившие гражданско-правовой договор с РУП «Информационно – издательский центр по налогам и сборам» на установку, обслуживание, снятие СКНО по истечении вышеуказанных сроков, но не более 13 месяцев.
Подключение кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) осуществляется в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещены на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»
Индивидуальный предприниматель обязан обеспечить готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в установленные графиками сроки. Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО, будет подключаться в последнюю очередь.
За использование кассового оборудования без СКНО по истечении установленных законодательством сроков, индивидуальные предприниматели будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа от 2 до 100 базовых величин.
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.