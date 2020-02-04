С учетом предложений, поступивших от предпринимательских кругов, и в целях создания дополнительных условий для внедрения в республике программных касс, постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 ноября 2019 г. N 819/16 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. N 924/16» переносятся сроки подключения к СККО кассового оборудования, используемого индивидуальными предпринимателями. Так, увеличиваются до тринадцати месяцев сроки возможности использования кассового оборудования без установки средства контроля налоговых органов (далее — СКНО) в случае заключения индивидуальными предпринимателями с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правовых договоров на установку, обслуживание, снятие СКНО согласно части второй подпункта 2.6 пункта 2 постановления N 924/16.

Согласно внесенным изменениям, для индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце седьмом подпункта 2.6 пункта 2 постановления N 924/16, перенесены сроки установки СКНО:

Место осуществления деятельности Срок заключения договора c РУП ИИЦ Дата установки СКНО до вступления в силу постановления N 819/16 Дата установки СКНО согласно постановлению N 819/16 города областного подчинения и г. Минск до 1 сентября 2019 г. до 1 ноября

2019 г. до 1 октября 2020 г. в городах районного подчинения до 1 октября 2019 г. до 1 декабря 2019 г. до 1 ноября 2020 г. вся территория Республики Беларусь до 1 ноября 2019 г. до 1 января 2020 г. до 1 декабря 2020 г.

Таким образом, осуществлять прием наличных денежных средств и (или) денежных средств при осуществлении расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек с использованием кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин без СКНО имеют право индивидуальные предприниматели, заключившие гражданско-правовой договор с РУП «Информационно – издательский центр по налогам и сборам» на установку, обслуживание, снятие СКНО по истечении вышеуказанных сроков, но не более 13 месяцев.

Подключение кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) осуществляется в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещены на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» http://skko.by/ .

Индивидуальный предприниматель обязан обеспечить готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в установленные графиками сроки. Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО, будет подключаться в последнюю очередь.

За использование кассового оборудования без СКНО по истечении установленных законодательством сроков, индивидуальные предприниматели будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа от 2 до 100 базовых величин.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.