Коронавирусом в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 скончались

Синьхуа . Об этом сообщает





«Государственный комитет по делам здравоохранения КНР во вторник отметил, что он получил… сообщения о 3235 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 64 новых летальных исходах от этого заболевания за понедельник», - говорится в сообщении.





Как отмечается, все новые случаи с летальным исходом были зафиксированы в провинции Хубэй.





Таким образом, количество умерших составило 425 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 438.





В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписаны 632 человека.



