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Коронавирусом в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 скончались

04.02.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в Китае превысило 20 тысяч, зафиксировано 64 новых летальных исхода.

Об этом сообщает Синьхуа.

«Государственный комитет по делам здравоохранения КНР во вторник отметил, что он получил… сообщения о 3235 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 64 новых летальных исходах от этого заболевания за понедельник», - говорится  в сообщении.

Как отмечается, все новые случаи с летальным исходом были зафиксированы в провинции Хубэй.

Таким образом, количество умерших составило 425 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 438.

В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписаны 632 человека.
 
 
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За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в Китае превысило 20 тысяч, зафиксировано 64 новых летальных исхода.
 
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