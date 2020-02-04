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В Беларуси разрешили дистанционную работу. А готовы ли наниматели к новшествам?

04.02.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце января вступил в силу новый Трудовой кодекс, который узаконил дистанционную работу. Такой вариант трудоустройства уже стал достаточно популярным у белорусов. По данным опроса, проведенного сервисом РАБОТА.TUT.BY, работать дистанционно или уйти на фриланс хотели бы более 70% респондентов. Готовы к такому шагу и наниматели: 42,6% опрошенных заявили, что у них в штате уже есть сотрудники, которые работают из дома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Что изменилось в Трудовом кодексе

Напомним, с 28 января в Беларуси заработал обновленный Трудовой кодекс. Власти ввели новое понятие — дистанционный труд. До изменений был предусмотрен надомный труд, эта возможность также осталась.

Надомный труд предусматривает, что место работы определено по месту жительства или в конкретном помещении вне офиса. При дистанционном труде место работы не конкретизируется, акцент делается на том, что рабочее место работника — вне места нахождения нанимателя, то есть специалист может работать с любого места нахождения.

Ранее профсоюзы выступали за изменения в трудовое законодательство, чтобы «менять базовые понятия и определения», в том числе и по дистанционной работе.

— Стационарное рабочее место, стационарная работа, почти немобильная рабочая сила. А сегодня мы с вами наблюдаем, что все это начало меняться, и очень сильно. Первое глобальное изменение — само понятие рабочего места. Оно становится практически эфемерным. Сейчас можно лежать на пляже в Гоа и работать в Сиэтле, Иваново, в Антарктиде, на любом предприятии. Миллиард человек работает дистанционно, — отмечали в Федерации профсоюзов. — И для огромного количества работников вот это рабочее место за столом уже становится абсолютно ненужным. Более того — неудобным. Например, женщины с маленькими детьми. Многим из них значительно комфортнее работать дома, прерываясь при необходимости на уход за ребенком.

Больше половины хотели бы работать дистанционно, но остаться в штате

По данным опроса (в нем приняли участие 151 работодатель и 2515 соискателей), в офисе работает только две трети респондентов — 68,3%. Остальные уже практикуют работу на дому или фриланс. Подавляющее большинство из них (78,4%) отмечают, что выбрали этот вариант сознательно и целенаправленно искали именно такую работу. Еще 5,9% ответили, что на удаленную работу они перешли по инициативе нанимателя.

Среди тех, кто работает в офисе, больше половины (56%) хотели бы перейти на дистанционную работу, оставшись при этом штатным сотрудником, а еще 15% — на фриланс. Уходить из офиса не хотят 14,7% респондентов.

Среди плюсов дистанционной работы респонденты называют в первую очередь возможность самому распределять время, работать из другого города или страны и экономить время и деньги на дорогу на работу. Никаких плюсов в дистанционной работе не видят 2,9% опрошенных.

 

У работы на дому есть и минусы. Основной — отсутствие стабильности в работе и зарплате, а также невозможность лично обсудить рабочие вопросы с начальством или коллегами.

 

Каждый девятый работодатель — против

В целом к дистанционным работникам готовы и наниматели. Среди опрошенных работодателей 42,6% ответили, что у них уже есть штатные сотрудники, которые работают удаленно. Еще 25,1% прибегают к услугам специалистов-фрилансеров. При этом примерно каждый третий опрошенный работодатель (32,3%) заявил, что все его сотрудники работают в офисе.

Среди основных плюсов такой формы трудоустройства называли отсутствие необходимости арендовать большой офис, возможность поиска сотрудников в разных регионах и экономию за счет отсутствия дополнительных бонусов вроде проездных, медстраховки и корпоративов (27,7%). А каждый девятый (11%) не увидел в найме дистанционных работников никаких плюсов. Среди минусов, которые озвучили респонденты, есть нехватка очного общения по рабочим вопросам, риск снижения производительности и бюрократические сложности при найме и выплатах.

 
 

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