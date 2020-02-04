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Пункт упрощенного пропуска «Трушево» будет работать по новому режиму

04.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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С 10 февраля 2020 года пункт упрощенного пропуска «Трушево» будет работать по новому режиму.

В осеннее – зимний период, с 1 ноября по 31 марта, он будет функционировать в субботу, воскресенье, понедельник и в дни определенных ранее государственных и религиозных праздников. В весенне–летний период, с 1 апреля по 31 октября, режим работы останется без изменений, ежесуточно.

Изменения, принятые на основе двухсторонней договоренности белоруской и украинской сторон, начнут действовать с начала следующей недели.

В пунктах упрощенного пропуска границу могут пересекать жители приграничья обеих стран.

Пинский погранотряд

 
 
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С 10 февраля 2020 года пункт упрощенного пропуска «Трушево» будет работать по новому режиму. В осеннее – зимний период, с 1 ноября по 31 марта, он будет...
 
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