|
Пункт упрощенного пропуска «Трушево» будет работать по новому режиму
04.02.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
С 10 февраля 2020 года пункт упрощенного пропуска «Трушево» будет работать по новому режиму.
В осеннее – зимний период, с 1 ноября по 31 марта, он будет функционировать в субботу, воскресенье, понедельник и в дни определенных ранее государственных и религиозных праздников. В весенне–летний период, с 1 апреля по 31 октября, режим работы останется без изменений, ежесуточно.
Изменения, принятые на основе двухсторонней договоренности белоруской и украинской сторон, начнут действовать с начала следующей недели.
В пунктах упрощенного пропуска границу могут пересекать жители приграничья обеих стран.
Пинский погранотряд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 февраля 2020 года пункт упрощенного пропуска «Трушево» будет работать по новому режиму. В осеннее – зимний период, с 1 ноября по 31 марта, он будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)