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Политолог: Лукашенко больше не является самым страшным диктатором в мире

04.02.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пять наивных вопросов руководителю Центра европейской трансформации Андрею Егорову о визите в Минск госсекретаря США Майкла Помпео.

Политолог: Лукашенко больше не является самым страшным диктатором в мире
— Анатолий Лебедько считает, что Александр Лукашенко попробует монетизировать визит госсекретаря США в улучшение своего имиджа как кандидата в президенты: «Ну, какой я диктатор и плохой парень, если ко мне приезжают и со мной разговаривают хранители очага демократических ценностей». Как, по-вашему, это сработает?

— Специально такого не делается, но в общем контексте улучшения отношений с Западом Лукашенко выглядит не как такой плохой  парень. Но здесь нужно учитывать всю историю последних лет, когда такого рода визитов в Беларусь было не так мало. Лукашенко и сам ездил в ЕС.

В эту линию вписывается и визит Помпео. Лукашенко больше не является нерукопожатным, не является самым страшным диктатором в мире, с которым никто не хочет встречаться. Это играет определенную роль.

Нужно понимать, что не Беларусь туда разворачивается и использует эту ситуацию, а ровно наоборот — Запад в большей степени развернут в сторону  Беларуси в связи с наличием стратегических и геополитических проблем в регионе.

— Какие бонусы в связи с этим могут получить белорусские власти?

— В ситуации обострения отношений с Россией символическая поддержка — слова Помпео относительно того, что США всегда будут поддерживать независимость Беларуси, — в принципе являются достаточно важными.

Белорусские власти могут надеяться, что такого рода позиция приведет к тому, что в случае если Беларусь сильно будут принуждать к интеграции и давить, Запад может оказать помощь — как минимум, не признавая договоренностей, которые осуществляются под давлением.

Экономическую помощь могут оказать международные финансовые институты, например, МВФ.

— Почему Помпео не встретился с оппозицией?

— В сегодняшних условиях я бы не придавал большого значения тому, что этой встречи не было, поскольку состоялась встреча с представителями правозащитных организаций, которые представляют не узко политические силы, а спектр всего независимого общества Беларуси. Эта встреча показала, что США, как и прежде, поддерживают права человека и ценность демократии.

В сегодняшних условиях во многих западных странах крайне скептически смотрят на возможности влияния политических оппозиционных сил в Беларуси на изменения в стране. Возможно, поэтому не рассматривают эти силы как субъектов, с которыми важно встречаться при такого рода визитах.

Для политической оппозиции Беларуси, напротив, такие встречи важны, потому что поднимают их статус — как в стране, так и в глазах международного сообщества.

— Госсекретарь США после встречи с Александром Лукашенко говорил, что в Беларуси сделан значительный прогресс в вопросе прав человека. В чем именно он увидел прогресс?

— Этот вопрос лучше, конечно, выяснять у него самого.

В отчетах, которые приходят в Госдепартамент США, критически оценивается ситуации с правами человека. Скорее утверждается, что никаких структурных изменений в Беларуси нет.

В ЕС среди позитивных изменений называют восстановление диалога по правам человека с Европейским союзом, участие белорусских правозащитников в разного рода диалоговых форматах, принятие межведомственного плана по правам человека и отчеты по его выполнению.

Все это слабые шаги, особенно на фоне судебного преследования участников акций за независимость Беларуси. Прогресс в вопросе прав человека выглядит крайне сомнительно.

— Майкл Помпео заявил о готовности американских производителей энергоресурсов обеспечить Беларусь необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Примут ли это предложение?

— Вопрос не в том, чтобы покупать нефть по конкурентным ценам. В этом  нет никакой проблемы. Встает вопрос экономической целесообразности всего пакета, который включен в покупку нефти по международным ценам: транспортировка, доставка на белорусские НПЗ, качество переработки и т.д.

По всем расчетам российская нефть является более выгодной и вопрос не в том, что нам негде купить, а в том, как организовать процесс, чтобы он был экономически целесообразным.
 
Теги: Минск
 
 
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Пять наивных вопросов руководителю Центра европейской трансформации Андрею Егорову о визите в Минск госсекретаря США Майкла Помпео.
 
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