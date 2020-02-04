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С 28 января по 3 февраля на территории Несвижского района прошла акция «Пешеход»

04.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С учетом складывающихся погодных условий и в целях принятия дополнительных мер по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, Госавтоинспекция Минской области с 28 января по 3 февраля провела комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

В ходе профилактической работы контролировалось соблюдение ПДД участниками дорожного движения, а также выявились пешеходы, не соблюдающие Правила дорожного движения, которые не использовали световозвращающие элементы в темное время суток. Особое внимание уделялось фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов. Места несения службы нарядов ДПС были приближены к потенциально опасным участкам дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекали проезжую часть.

С начала года на территории Минской области зарегистрировано 33 ДТП с участием пешеходов, в которых 9 человек погибли и 26 травмированы. Большая часть аварий зарегистрирована в темное время суток — 29, и на обозначенных нерегулируемых пешеходных переходах — 18 ДТП. Из общего числа ДТП с пешеходами 20  произошло в населенных пунктах.

3 января, около 18.50, в г. Борисове, житель г. Борисова, управляя автомобилем «Мицубиси», совершил наезд на пешехода 1950 г.р., который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, не госпитализировался. Пешеход был обозначен СВЭ.

4 января, около 7.50, на ул. Советской г. Клецка, водитель 1982 г.р., управляя а/м «Ауди-80», совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода 1990 г.р., жительницу г. Клецка. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована. Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.

6 января, около 19.20, в г. Молодечно водитель 1999 г.р., житель              г. Молодечно, управляя а/м «Фиат», совершил наезд на пешехода 1968 г.р., жительницу г. Молодечно, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Уважаемые водители!

При приближении к пешеходному переходу вам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за указанного  транспорта может неожиданно появиться пешеход.

Уважаемые пешеходы!

В свою очередь  перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен, т.е. необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства.

При переходе проезжей части необходимо исключить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, малолетних детей взять за руку.

Не будет лишним напомнить пожилым людям и детям о правилах безопасного перехода проезжей части, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы, лучше, если они будут размещены на обоих рукавах.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.

Уважаемые граждане! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на  телефонную линию 102.

ОГАИ Несвижского РОВД.

 


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С учетом складывающихся погодных условий и в целях принятия дополнительных мер по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе
 
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